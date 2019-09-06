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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ece ÇELİK
06.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İstanbul ve İzmir’e mikrop haritası

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İstanbul ve İzmir’e mikrop haritası

Dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanları 2015 yılından bu yana MetaSUB projesiyle ‘Kentlerdeki Ulaşım Sistemlerinin Mikrop Haritası’ üzerinde çalışıyor. Stockholm, Londra, Paris, Tokyo, Sydney ve daha onlarca şehrin mikrop haritasını çıkaran ekip projelerine İstanbul ve İzmir’i de dahil etmeye hazırlanıyor.

Bu yıl Acıbadem Üniversitesi’nde toplanan bilim insanları 46 ülkede 100’den fazla şehirden alınan örneklerle bir araya getirilen mikrop haritalarını tartıştı. Stockholm, Londra, Paris, Tokyo, Sydney ve daha onlarca şehrin mikrop haritasını çıkaran ekip projelerine İstanbul ve İzmir’i de dahil etmek istiyor. Konferansa ev sahipliği yapan Prof. Dr. Uğur Sezerman projeyi şöyle anlatıyor: “Şehirlerde toplu taşıma araçlarında çok sayıda hastalık yayılıyor. Bizler taşıtlarda hangi yüzeylerde hangi tür mikropların daha kolay yaşayabildiğini araştırıyor kişiden kişiye geçme riskinin ne olduğunu ortaya koyuyoruz. Farklı ülke ve şehirlerdeki belediyelere bu yüzeylerle ilgili tavsiyeler veriyoruz. Ama asıl görevimiz halk sağlığına tehdit oluşturabilecek mikroorganizmaların haritasını oluşturabilmek.” Çalışmalarına İzmir ve İstanbul’u da dahil etmek istediklerini belirten Serzerman, “Daha önce girişimlerimiz oldu ancak tamamlayamadık. Yerel yönetimler bu projeyle ‘Toplu taşımalarımızda mikrop var’ imajı oluşmasından korkuyor” diye konuşuyor.

PLASTİK TEHLİKESİ

Konferansa katılan Pulitzer ödüllü sağlık yazarı Laurie Garrett araştırmalarının önemine dikkat çekiyor: “Bu bilgilerle mikropların nerelerde olduğunu, kaynağını ve ne sorunlara yol açtığını bulabiliyoruz.” Toplu taşımalardaki plastik kullanımının tehlikesini vurgulayan Garrett, “Plastik aynı zamanda mikropların yayılması için müsait bir materyal ve metrolarda çok fazla kullanıldığını biliyoruz” ifadelerini kullanıyor.

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