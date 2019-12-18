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Gündem
18.12.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

İstanbul ve İzmir’de su kesintisi – Sular ne zaman gelecek?

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İstanbul ve İzmir’de su kesintisi – Sular ne zaman gelecek?

İstanbul ve İzmir’den su kesintisi yaşanıyor. İki büyük şehirde boru arızası ve bakım-onarım çalışmaları gereğinde su kesintisi yaşanıyor. İzmir ve İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İŞTE İSKİ ve İZSU 18 Aralık su kesintisi programı

18 Aralık Çarşamba günü İzmir ve İstanbul'un çeşitli noktalarında planlı su kesintileri yaşanıyor. Su kesintisi nedeniyle gündelik işlerinde aksamalar yaşayan İzmirli ve İstanbullular, su kesintisi programını inceleyerek bilgi edinmeye çalışıyor. İSKİ ve İZSU yetkilileri planlı su kesintisinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler hakkında bilgilendirmede bulundu. Peki, planlı programa göre sular ne zaman gelecek?

İSKİ KESİNTİ PROGRAMI

Arıza Kesinti

İlçe

:

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler

:

Taşoluk Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-12-17 18:18:19.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Yenimahalle,Kumburgaz Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-12-18 10:50:04.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Bahçeşehir 1Kısım Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-12-18 10:59:24.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Örnekköy Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-12-18 11:54:56.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenler

Etkilenen Mahalleler

:

Yavuz Selim Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-12-18 09:54:58.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenyurt

Etkilenen Mahalleler

:

Piri Reis Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-12-18 11:52:08.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kartal

Etkilenen Mahalleler

:

Yukarı Mah,Karlıktepe Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-12-18 11:48:15.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler

:

Sümer Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-12-18 09:11:32.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ümraniye

Etkilenen Mahalleler

:

Atatürk Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-12-18 11:48:16.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ümraniye

Etkilenen Mahalleler

:

Tatlısu Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-12-18 11:49:54.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İZSU KESİNTİ PROGRAMI

BORNOVA

IŞIKLAR

18.12.2019 saat 11:40 ile 13:30 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

ALP CAD. VANASI KAPATILDI..44/78..

BUCA

MENDERES, HÜRRİYET

18.12.2019 saat 11:05 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

MENDERES MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIAZASINDAN DOLAYI BÖLGE SUSUZ 1054 SK

ÇEŞME

ALAÇATI

18.12.2019 saat 08:50 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

Bağlantı Çalışması

YATIRIM İNŞAAT DAİRE BAŞKAN''LIGINCA YÜRÜTÜLEN İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ALAÇATI SAKIZLAR MEVKİ VE ESKİ PETEKLERİN BİR KISMINDA BAĞLANTI ÇALIŞMASI SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Ara:

 

ÇEŞME

ALAÇATI

18.12.2019 saat 08:50 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

Bağlantı Çalışması

YATIRIM İNŞAAT DAİRE BAŞKAN''LIGINCA YÜRÜTÜLEN İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ALAÇATI SAKIZLAR MEVKİ VE ESKİ PETEKLERİN BİR KISMINDA BAĞLANTI ÇALIŞMASI SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

KARABAĞLAR

KAZIM KARABEKİR, REFET BELE, VATAN, TAHSİN YAZICI

18.12.2019 saat 09:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Bölge Sayaç Bakımı

MEVLANA AYAKLI DEPO ÖNÜ

KARABAĞLAR

GÜLYAKA, BAHAR, BOZYAKA, KAZIM KARABEKİR, REFET BELE

18.12.2019 saat 09:55 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

2987--45

KARABURUN

BOZKÖY

18.12.2019 saat 11:30 ile 16:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Yangın Hidrantı

BOZKÖY MAHALLESİNDE YANGIN HİDRANTI DEĞİŞİMİ NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

KARŞIYAKA

TUNA

18.12.2019 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Şebeke Yenileme/Döşeme

1710 SOKAK İÇİ ÇALIŞMA NEDENİ İLE 1710 X 1717 KVŞ. VANA KAPATILDI.

KEMALPAŞA

YENİ

18.12.2019 saat 10:45 ile 12:30 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

BAĞYURDU YENİ MAH ŞAKİROĞLU SOKAK VE CİVARI ARIZA NEDENİYLE SULAR KESİK

 

BORNOVA

IŞIKLAR

18.12.2019 saat 11:40 ile 13:30 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

ALP CAD. VANASI KAPATILDI..44/78..

BUCA

MENDERES, HÜRRİYET

18.12.2019 saat 11:05 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

MENDERES MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIAZASINDAN DOLAYI BÖLGE SUSUZ 1054 SK

 

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