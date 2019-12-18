İstanbul ve İzmir’de su kesintisi – Sular ne zaman gelecek?
İstanbul ve İzmir’den su kesintisi yaşanıyor. İki büyük şehirde boru arızası ve bakım-onarım çalışmaları gereğinde su kesintisi yaşanıyor. İzmir ve İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İŞTE İSKİ ve İZSU 18 Aralık su kesintisi programı
18 Aralık Çarşamba günü İzmir ve İstanbul'un çeşitli noktalarında planlı su kesintileri yaşanıyor. Su kesintisi nedeniyle gündelik işlerinde aksamalar yaşayan İzmirli ve İstanbullular, su kesintisi programını inceleyerek bilgi edinmeye çalışıyor. İSKİ ve İZSU yetkilileri planlı su kesintisinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler hakkında bilgilendirmede bulundu. Peki, planlı programa göre sular ne zaman gelecek?
İSKİ KESİNTİ PROGRAMI
Arıza Kesinti
İlçe
:
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler
:
Taşoluk Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-12-17 18:18:19.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Yenimahalle,Kumburgaz Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-12-18 10:50:04.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Bahçeşehir 1Kısım Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-12-18 10:59:24.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
Örnekköy Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-12-18 11:54:56.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Esenler
Etkilenen Mahalleler
:
Yavuz Selim Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-12-18 09:54:58.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Esenyurt
Etkilenen Mahalleler
:
Piri Reis Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-12-18 11:52:08.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kartal
Etkilenen Mahalleler
:
Yukarı Mah,Karlıktepe Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-12-18 11:48:15.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler
:
Sümer Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-12-18 09:11:32.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ümraniye
Etkilenen Mahalleler
:
Atatürk Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-12-18 11:48:16.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ümraniye
Etkilenen Mahalleler
:
Tatlısu Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-12-18 11:49:54.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İZSU KESİNTİ PROGRAMI
BORNOVA
IŞIKLAR
18.12.2019 saat 11:40 ile 13:30 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
ALP CAD. VANASI KAPATILDI..44/78..
BUCA
MENDERES, HÜRRİYET
18.12.2019 saat 11:05 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
MENDERES MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIAZASINDAN DOLAYI BÖLGE SUSUZ 1054 SK
ÇEŞME
ALAÇATI
18.12.2019 saat 08:50 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
Bağlantı Çalışması
YATIRIM İNŞAAT DAİRE BAŞKAN''LIGINCA YÜRÜTÜLEN İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ALAÇATI SAKIZLAR MEVKİ VE ESKİ PETEKLERİN BİR KISMINDA BAĞLANTI ÇALIŞMASI SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Ara:
ÇEŞME
ALAÇATI
18.12.2019 saat 08:50 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
Bağlantı Çalışması
YATIRIM İNŞAAT DAİRE BAŞKAN''LIGINCA YÜRÜTÜLEN İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ALAÇATI SAKIZLAR MEVKİ VE ESKİ PETEKLERİN BİR KISMINDA BAĞLANTI ÇALIŞMASI SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
KARABAĞLAR
KAZIM KARABEKİR, REFET BELE, VATAN, TAHSİN YAZICI
18.12.2019 saat 09:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Bölge Sayaç Bakımı
MEVLANA AYAKLI DEPO ÖNÜ
KARABAĞLAR
GÜLYAKA, BAHAR, BOZYAKA, KAZIM KARABEKİR, REFET BELE
18.12.2019 saat 09:55 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
2987--45
KARABURUN
BOZKÖY
18.12.2019 saat 11:30 ile 16:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
Yangın Hidrantı
BOZKÖY MAHALLESİNDE YANGIN HİDRANTI DEĞİŞİMİ NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
KARŞIYAKA
TUNA
18.12.2019 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Şebeke Yenileme/Döşeme
1710 SOKAK İÇİ ÇALIŞMA NEDENİ İLE 1710 X 1717 KVŞ. VANA KAPATILDI.
KEMALPAŞA
YENİ
18.12.2019 saat 10:45 ile 12:30 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
BAĞYURDU YENİ MAH ŞAKİROĞLU SOKAK VE CİVARI ARIZA NEDENİYLE SULAR KESİK
BORNOVA
IŞIKLAR
18.12.2019 saat 11:40 ile 13:30 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
ALP CAD. VANASI KAPATILDI..44/78..
BUCA
MENDERES, HÜRRİYET
18.12.2019 saat 11:05 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
MENDERES MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIAZASINDAN DOLAYI BÖLGE SUSUZ 1054 SK
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