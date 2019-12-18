İstanbul ve İzmir’de su kesintisi – Sular ne zaman gelecek?

18 Aralık Çarşamba günü İzmir ve İstanbul'un çeşitli noktalarında planlı su kesintileri yaşanıyor. Su kesintisi nedeniyle gündelik işlerinde aksamalar yaşayan İzmirli ve İstanbullular, su kesintisi programını inceleyerek bilgi edinmeye çalışıyor. İSKİ ve İZSU yetkilileri planlı su kesintisinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler hakkında bilgilendirmede bulundu. Peki, planlı programa göre sular ne zaman gelecek?

İSKİ KESİNTİ PROGRAMI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Taşoluk Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-17 18:18:19.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Kumburgaz Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-18 10:50:04.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-18 10:59:24.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Örnekköy Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-18 11:54:56.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-18 09:54:58.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Piri Reis Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-18 11:52:08.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Yukarı Mah,Karlıktepe Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-18 11:48:15.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Sümer Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-18 09:11:32.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-18 11:48:16.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Tatlısu Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-18 11:49:54.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İZSU KESİNTİ PROGRAMI

BORNOVA IŞIKLAR 18.12.2019 saat 11:40 ile 13:30 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası ALP CAD. VANASI KAPATILDI..44/78.. BUCA MENDERES, HÜRRİYET 18.12.2019 saat 11:05 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası MENDERES MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIAZASINDAN DOLAYI BÖLGE SUSUZ 1054 SK ÇEŞME ALAÇATI 18.12.2019 saat 08:50 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır. Bağlantı Çalışması YATIRIM İNŞAAT DAİRE BAŞKAN''LIGINCA YÜRÜTÜLEN İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ALAÇATI SAKIZLAR MEVKİ VE ESKİ PETEKLERİN BİR KISMINDA BAĞLANTI ÇALIŞMASI SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

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ÇEŞME ALAÇATI 18.12.2019 saat 08:50 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır. Bağlantı Çalışması YATIRIM İNŞAAT DAİRE BAŞKAN''LIGINCA YÜRÜTÜLEN İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ALAÇATI SAKIZLAR MEVKİ VE ESKİ PETEKLERİN BİR KISMINDA BAĞLANTI ÇALIŞMASI SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. KARABAĞLAR KAZIM KARABEKİR, REFET BELE, VATAN, TAHSİN YAZICI 18.12.2019 saat 09:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Bölge Sayaç Bakımı MEVLANA AYAKLI DEPO ÖNÜ KARABAĞLAR GÜLYAKA, BAHAR, BOZYAKA, KAZIM KARABEKİR, REFET BELE 18.12.2019 saat 09:55 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 2987--45 KARABURUN BOZKÖY 18.12.2019 saat 11:30 ile 16:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Yangın Hidrantı BOZKÖY MAHALLESİNDE YANGIN HİDRANTI DEĞİŞİMİ NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. KARŞIYAKA TUNA 18.12.2019 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Şebeke Yenileme/Döşeme 1710 SOKAK İÇİ ÇALIŞMA NEDENİ İLE 1710 X 1717 KVŞ. VANA KAPATILDI. KEMALPAŞA YENİ 18.12.2019 saat 10:45 ile 12:30 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası BAĞYURDU YENİ MAH ŞAKİROĞLU SOKAK VE CİVARI ARIZA NEDENİYLE SULAR KESİK