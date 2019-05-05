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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
05.05.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

İstanbul ve İzmir'de gelincik derisi ile sülük operasyonu

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İstanbul ve İzmir'de gelincik derisi ile sülük operasyonu

İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda 400 gelincik derisi ve 25 bin sülük ele geçirildi.

Ukrayna'dan İstanbul Havalimanı'na gelen iki kişiden şüphelenen Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince ekipler şüphelileri takip altına aldı. İki kişi gümrük kontrol noktasını geçtikten sonra Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken durdurularak beraberlerindeki bagajları x-ray cihazına sevk edildi. Taramada valizlerin içinde şüpheli organik yoğunluklar görülmesi üzerine yapılan kontrollerde 25 bin adet sülük tespit edildi.

İstanbul ve İzmirde gelincik derisi ile sülük operasyonu
Bir diğer operasyon ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlendi. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince Varış Öncesi Yolcu Programında yapılan analizlerde şüpheli 2 kişi tespit edildi.

İstanbul ve İzmirde gelincik derisi ile sülük operasyonu
Şüphelilerden birinin Ukrayna'dan İstanbul aktarmalı olarak İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geleceğinin tespit edilmesi üzerine şüphelinin yaptığı işlemler takibe alındı. Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu Salonunda kontrol edilen şüphelinin çantasının X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Şüphelinin valizinden 400 adet gelincik derisi ele geçirildi. Her iki olayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.

İstanbul ve İzmirde gelincik derisi ile sülük operasyonu

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