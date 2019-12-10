İstanbul ve İzmir'de deprem mi oldu? Bugün en son nerede deprem oldu?

Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, İzmir, Bursa ve çevre illerde de hissedildi. Meydana gelen depremin ardından 10 dakika sonra 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. İşte, Kandilli verisine göre yaşanan son depremler.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Balıkesir'in Akçaköy ilçesinde saat 23:14’te 5, 23:24'te merkezde 4.3, 23:27'de Kuşkaya ilçesinde 3.1, 23:46'da 4.1 büyüklüğünde 4 deprem meydana geldi. Öte yandan AFAD 23:14'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Deprem İstanbul, İzmir, Bursa ve Manisa'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.14'de, Altıeylül'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

İkinci deprem 10 dakika sonra meydana geldi. 23.24'te 11.28 km derinliğinde büyüklüğü 4.3 olan bir deprem daha gerçekleşti.

KIZILAY'DAN AÇIKLAMA

Kızılay resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'de meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler #TürkKızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

DEPREM TEKİRDAĞ’DA DA HİSSEDİLDİ

Balıkesir’de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ ve birçok ilçesinde de hissedildi. Kentte bazı vatandaşlar panik yaşadı.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2019.12.10 23:14:02 39.4600 27.9000 5.0 -.- 4.9 -.- MERKEZ-BALIKESIR Otomatik

2019.12.10 22:13:15 39.5493 24.1815 21.3 -.- 3.5 3.5 YUNANISTAN İlksel

2019.12.10 22:13:13 39.5500 24.0300 96.9 -.- 3.5 -.- AEGEAN SEA Otomatik

2019.12.10 21:33:02 37.7748 35.1837 10.4 -.- 1.0 -.- DEMIRKAZIK-CAMARDI (NIGDE) İlksel

2019.12.10 21:23:39 40.7275 29.0003 7.4 -.- 2.2 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel

2019.12.10 19:08:12 39.5663 26.0017 7.9 -.- 2.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2019.12.10 18:44:50 36.9677 28.2493 11.2 -.- 1.9 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2019.12.10 17:53:21 41.1460 33.3710 29.1 -.- 2.1 -.- AKTAS-ARAC (KASTAMONU) İlksel

2019.12.10 17:34:55 39.4117 36.7568 10.4 -.- 2.0 -.- KARALAR-(SIVAS) İlksel

2019.12.10 17:29:54 36.0277 27.2463 8.2 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2019.12.10 17:18:03 36.1402 27.4727 8.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2019.12.10 16:10:22 37.1652 37.1428 0.0 -.- 1.5 -.- ACAROBA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2019.12.10 16:00:19 35.9760 27.2832 5.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2019.12.10 15:55:21 39.3177 27.0302 5.2 -.- 1.8 -.- HACIBOZLAR-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel

2019.12.10 15:49:54 37.4953 29.1443 5.0 -.- 1.5 -.- KIZILCA-TAVAS (DENIZLI) İlksel

2019.12.10 15:12:23 37.2680 36.4370 7.8 -.- 1.9 -.- ALIBOZLU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel

2019.12.10 14:48:49 37.1148 28.7187 5.5 -.- 1.1 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2019.12.10 14:41:53 37.9698 28.7698 16.5 -.- 1.3 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) İlksel

2019.12.10 14:40:22 37.9600 28.7558 4.8 -.- 1.8 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) İlksel

2019.12.10 14:36:28 37.8170 29.6658 8.1 -.- 2.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.12.10 14:03:01 37.5357 37.0628 5.0 -.- 1.4 -.- COKYASAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2019.12.10 14:02:56 37.3413 37.2997 5.3 -.- 1.6 -.- YIGITLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2019.12.10 13:44:06 39.8497 26.2635 0.0 -.- 1.2 -.- BOZALAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel

2019.12.10 13:06:13 37.8010 29.6673 9.4 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.12.10 13:03:16 38.0553 32.9562 5.0 -.- 1.4 -.- AKBAS-KARATAY (KONYA) İlksel

2019.12.10 12:56:56 38.0113 34.8212 0.0 -.- 1.0 -.- ULUAGAC-(NIGDE) İlksel

2019.12.10 12:55:08 41.1968 28.7958 0.0 -.- 0.8 -.- ISIKLAR-EYUP (ISTANBUL) İlksel

2019.12.10 12:54:00 35.3167 33.3780 0.0 -.- 1.5 -.- KIBRIS-GIRNE REVIZE01 (2019.12.10 12:54:00)

2019.12.10 12:52:07 37.8177 34.5245 5.0 -.- 1.0 -.- KEMERHISAR-BOR (NIGDE) İlksel

2019.12.10 12:34:39 36.3070 35.9802 9.4 -.- 1.6 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2019.12.10 12:28:38 37.2760 31.8530 0.0 -.- 2.1 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel

2019.12.10 11:57:41 37.2375 28.2120 0.0 -.- 1.6 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel

2019.12.10 11:57:05 37.2465 28.1893 0.0 -.- 2.1 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel

2019.12.10 11:45:41 37.1997 27.8565 0.0 -.- 1.6 -.- CAMKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2019.12.10 11:14:56 37.0708 37.4253 0.0 -.- 1.4 -.- SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel

2019.12.10 10:28:01 37.1745 27.9022 0.0 -.- 1.5 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel

2019.12.10 09:54:56 38.9757 37.4848 16.8 -.- 1.6 -.- SARICA-GURUN (SIVAS) İlksel

2019.12.10 08:04:46 38.7752 26.7763 16.3 -.- 1.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.12.10 06:59:52 37.3942 26.9703 6.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2019.12.10 05:03:37 38.0357 27.0350 5.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.12.10 05:00:00 39.4578 36.7070 6.3 -.- 1.9 -.- KAYADIBI-(SIVAS) İlksel

2019.12.10 04:47:09 35.5572 29.4377 25.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2019.12.10 03:55:31 35.4758 28.4395 84.0 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ İlksel

2019.12.10 02:26:31 36.8342 32.0120 3.9 -.- 1.9 -.- KOZAGACI-GUNDOGMUS (ANTALYA) İlksel

2019.12.10 02:03:40 39.0868 29.0163 8.9 -.- 1.7 -.- MAMAK-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2019.12.10 01:17:03 38.6538 43.6393 23.3 -.- 2.1 -.- ERCEK-(VAN) İlksel

2019.12.10 00:10:08 37.8700 27.7072 5.2 -.- 1.3 -.- KARABAG-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel