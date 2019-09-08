Son dakika... İstanbul ve Ankara'ya 'kayyum' atanacak iddiasına Bakan Soylu'dan cevap

İşte Bakan Soylu’nun sözlerinden satır başları:



TÜRKİYE-ABD ORTAK DEVRİYESİ…



Bölgede istikrarlı bir devlet olmanın fonksiyonunu Türkiye yerine getiriyor. Burada işimizin kolay olmadığını söylemeliyiz. Bu coğrafyanın tam kalbindeyiz aynı zamanda düzensiz göç için geçiş konumu olan bir ülkeyiz. Bugün eğer Amerika bu devriye atmayı silahlı kuvvetlerimizle birlikte kabul ediyorsa bu Türkiye’nin atmış olduğu adımlar sayesindedir.





Türkiye burada hiç geri adım atmadı. Meseleleri halının altına süpüren dünyada birçok ülkenin yaptığını yapmayarak Türkiye bugün çok önemli adımlar attı. Süreç Türkiye'nin adımları ile başladı.



Her ülkenin kendi adına perspektifleri de söz konusu ama özellikle yakın komşularımıza olan Avrupa’nın bu konuda duyarsızlığını da değerlendiriyoruz.

FRANSA’NIN YPG TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İLİŞKİSİ…



Avrupa’nın bu konudaki çifte standardı tamamen maalesef hem ülkeler açısından yaralayıcı bir durum. Almanya’da PKK ile mücadele konusunda son 2-3 yıldır önemli bir olumlu tutum var. Daha fazla yükselmesini engelliyorlar.



Yunanistan burada FETÖ’cüler için bir geçiş ülkesi. On binlerce insan sınırı geçti, biz bunların bir çoğunu yakalıyoruz.



Bu yıl 8 bin kişi sınırdan Yunanistan’a geçti. Yunanistan bunlardan yakaladıklarını Türkiye sınırına bıraktı ancak aralarında bir tane FETÖ üyesi yok.

PKK ve DEAŞ mensupları arasında son dönemde yakalanan canlı bomba var mı?



Türkiye bu konuda tam bir geçiş ülkesi ve Türkiye çok ciddi bir sorunla da karşı karşıya. Bütün bu sınırların tamamı bizim bir zor coğrafyada olduğumuzun kanıtı. 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren şükürler olsun Türkiye’de çok ciddi bir terör olayı olmadı. Türkiye 15 Temmuz’dan itibaren bambaşka bir güvenlik politikası izledi.



Burada bir şeyi de söylemek lazım, tecrübe açısından güçlenmedik, tecrübe açısından da zayıfladık. Bizim şu anda 15 Temmuz’dan sonra gerçekleştiren tüm terör operasyonları bir mucizedir. 15 Temmuz’a da bir silledir. Türkiye içindeki bu temizliğe rağmen çok ciddi adımlar attı. Biz sadece operasyonları olaylar olduğu zaman değil sürekli yaptık.

Türkiye insansız hava araçlarından füzelerine kadar çok fazla gelişmeler ortaya koydu. Terörle mücadelemiz bu konuda da çok farklı bir boyuta taşındı. Yerli silahlarımız terörle mücadeleyi ilerletti.



Savunma Sanayinde olağan üstü gelişmeler yaşanıyor. Bizim siberde ulaştığımız nokta 6 ay bir yıl içerisinde siberde ulaştığımız nokta dünyanın en önemli istihbarat seviyelerinin kapasitesinde bir noktada olacak. Ben geçen gün siberdeydim. Tekrar bir genel değerlendirme yaptık sunumlar yapıldı. Oradan çıktığımda ayaklarım yerden kesilmiş durumdaydı. Çıktığım zaman şunun düşündüm benim devletimin gücü bu olmalı.



Bütün bu kapasitelerimiz yükseliyor. Arama kontrol noktalarındaki teknik kapasitelerimiz yükseliyor. Yüz tanıma noktasında görmüş olduğum bir şey var. Sadece bir şey söyleyeyim; bir saniyede yüz bin fotoğraf tarıyor bizimkiler. Yani bu daha başlangıç. Bu muhteşem bir şeydir. Benim şahsi düşünceme göre bu dünyadaki en iyi kapasitelerden bir tanesi.

Dün patlatılmak istenilen 5 kilo TNT patlayıcı yakalandı. Türkiye bu konuda çok ciddi bir mücadele veriyor. Türkiye’nin içini istikrarsızlaştırmak istiyor tüm terör örgütleri.

2015 yılında Tunceli’ye gelen turist sayısı 25 bindi şu anda 112 bin yıl bitmedi henüz herhalde bu rakam 130 bini 140 bini bulabilir. Tunceli’de fırınlar ekmek yetiştiremediler. Bu yıl şu ana kadar 3 milyon araba giriş çıkış yaptı Tunceli’ye…



‘KAYYIM’ ATAMALARI…



‘Kayyım’ da ‘kayyum’ da hukuken yanlış kelimelerdir. Burada doğru ifade geçici olarak görevlendirilen belediye başkanıdır.





Biz 94 tane teröre bulaşan belediye başkanlarını görevden aldık. Biz burada görevden aldığımızda anayasaya göre 45,46,47’inci maddeler bu konuları çok net düzenlemiş. Teröre yardım ve yataklık eden terörle iltisaklı olanlara içişleri bakanlığına bu yetkiyi anayasa veriyor.

Yani seçilmiş suç işleme özgürlüğü mü getiriyor. 41 belediye başkanının almış olduğu ceza 237 yıl 237 ay… Biz bir hukuk ülkesiyiz. Peki bunlar nasıl aday oluyorlar. Onun kanunu ayrı bunun kanunu ayrı. Orada diyor ki şu tarihlerde suç işlemişse bu yargı aşaması bitmişse bunu aday olarak göstermem. Ama İçişleri Bakanlığı’na söylediği ayrı siz bunu araştırmakla denetlemekle yükümlüsünüz. Seçilmiştik istediği terör eylemini istediği hukuksuzluğu yolsuzluğu yapabileceği anlamına gelmez.





Şırnak belediyesinden 19 havan mühimmatı çıkıyor. O zaman içişleri bakanlığı olarak duralım biz hiçbir şey yapmayalım. Cevizli karakoluna yapılan bombalı saldırı bu araçlar belediyenin araçları. Biz ne yapalım duralım mı? Diyorlar ki seçilmiş… Terörist cenazesine gideceksin, teröristin ismini caddene vereceksin. Bizim orada terörle ilişkisi nedeniyle çalışmasını sakıncalı bulduklarımızı gelir gelmez işe alacaksın. Yaralı teröristleri gizli gizli tedavi edeceksin. Ay yıldızlı bayrağı gelir gelmez personel kimlik kartlarından çıkaracaksın. Biz buna devlet olarak müsaade edemeyiz. Edilmesi de mümkün değil zaten.

Mardin, Diyarbakır, Van bir turizm bölgesi. Göreceksiniz kışın Hakkari’den Sarıkamış’a kadar her yer kayak merkezi haline geliyor. ‘Nike’ gelir mi Doğu Anadolu’ya ‘Nike’ geldi ve 6 bin kişi çalıştıracak yaklaşık 12 bin kadın çalışacak Ağrı’da. Şu anda Tunceli’de tekstil işlerinde çalışacak adam bulunamıyor. İstihdam imkanı çok, bölgenin gençleri parlak…



Diyarbakır’ın toplam 8 tane soruşturması ve kavuşturması var. Bunlar kuvvetli şüpheler buraları birer terör merkezi haline getireceksiniz biz de duracağız. Ahmet Türk cezaevindeydi, sağlık sorunları nedeniyle çıktı. Şüpheler kuvvetli olmasa bu adımlar atılamazdı.



2015’te 521 çocuk terörist olarak götürüldü. Yapmayalım mı biz bu işi o zaman çocukların eline silah verecekler dağa götürecekler. Seçilmişlik diye biz de duracağız. Dünyanın hangi ülkesinde buna müsaade ederler.



Böyle şeyler Avrupa’da oluyor. Biz de olunca ‘seçilmiş’ olmaları söyleniyor. Orada çocuklarımızı alıp dağa götürecekler. 14 yaşındaki kıza Murat Karayılan tecavüz edecek iğrenç iğrenç adamlar. Sonra biz de bu çocuklarımızın oralara peşkeş çekilmesine müsaade edeceğiz. Biz buna müsaade edersek görevimizi yapmamış olacağız. Bu bir terörist örgüt.



Demokrasi kurallarına herkes riayet edecek. Siz yanınıza bir suçluyu alır mısınız? Peki bir siyasi parti bir suçluyu neden aday gösterir? Bizim burada sığınacağımız tek şey var o da demokrasi. Biz geçen sefer 7 belediyeyi de FETÖ’den aldık. Bunun içerisinde AK Parti de vardı MHP de vardı bu partiler neden sesini çıkarmadılar.

İstanbul’a Kayyum atanacak mı? Hatta Ankara için böyle bir durum mu var? Pejmürde etmek cümlesi ile neyi kast ettiniz?

İstanbul Haziran ayında bir karar verdi. Bu karar İstanbul’da bir belediye başkanının seçilme kararıdır. Bu karar hem demokratik hem de hukuki bir karardır. Bir belediye seçilirken yerel yönetimin bana vereceği hizmeti koordine ederek yerine getir diyerek seçilir. Ben bir şeyi söylemek isterim ben kendim yetiştiremiyorum bir çok geceyi uykusuz geçirdiğimi de bilirler. Bu belediyeler önemli yerlerdir. Türkiye’nin politikalarına hevesli olabilirsiniz. Hepimiz buralara uzaydan gelmedik bu milletin içerisinden geldik. Ama ilk önce işinizi yapacaksınız. Biz burada bu belediyelerin Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerinin terörle irtibatlarından dolayı alındığınız ifade ettim.

Buradan kalkıp İstanbul seçmenin meşruiyetini alıp oraya götürmek, ben de İstanbul seçmeniyim. Gidip oraya 16 milyonun size selamını getirdim. Ben selam göndermedim en azından kendimden sorumluyum hanımla da konuştum sabah o da selam göndermemiş. Bu konular bir belediye başkanının yapması gereken işlerin çok üstündedir. Bunu ben değerlendirmem ama bunu İstanbul seçmeni değerlendirir.

Biz orada teröre karşı bir mücadele ortaya koyuyoruz. Buna destek veren bir kişiyi ben uyarırım bu benim hakkım bu işin bu boyutunun nasıl yönetebileceğini ortaya koyma hakkı da bize ait olsun. Biz zati terör örgütünün görevlendirdiği insanlara moral verenlere de birkaç söz söyleme hakkımız olsun. Diyarbakır barosu dene bir baro var PKK ne zaman düdük çalsa hemen açıklama yapar. İstanbul seçmenine söylüyorum ne olursunuz biraz empati kuralım yarım saat oğlunuz kızınız geç gelse kıyameti koparırsınız. Bu anneler orada bunları biraz anlayın.



2019’da 165 kişiyi dağdan indirdik. Kayyım yanlışsa biz yanlışımızı kabul ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını veriyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal neden gazi oldu? İstanbul’dan indirilmesi de yalan. Kendi arkadaşları tarafından götürüldüğünü söylendi.



Atatürk’le orada neyi kapatmaya çalışıyorsunuz? Neyi temizlemeye çalışıyorsunuz bu fotoğrafı vererek CHP’lilerin hiç mi vicdanı sızlamadı? Bu kadar değerlerin alt üst olduğu bir süreci biz nasıl değerlendirelim yani.



Burada 40 yıldır Türkiye bu meseleyi yaşıyor. Türkiye’deki PKK’lı terörist sayısı 600’ün altına düştü. Ne İstanbul ne de Ankara çok net bir şey söylemek isterim herkesin bir yetki çerçevesi vardır. Açıklayacağım bu… Bana bu soruyu soran da Fox TV muhabiri. Ben de bir iki soruya cevap verdim bunu da Pazar günü yanıtlarım dedim. Belediye başkanı kendi kuralları yasaları var.



'ANKARA VE İSTANBUL'A KAYYUM ATANMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'



Ankara İstanbul veya bir başka yere kayyum atanabilmesi için bir terörle ilişkilerinin ortaya çıkması lazım. İstanbul ve Ankara için kayyum söz konusu değildir.



Bunu şunun için çarpıtıyorlar; Diyarbakır, Van ve Mardin’i kurtarabilmek için bunu söylüyorlar.



Pejmürde ifadesini de bütün bunlar için kullandım siz kendi işinizin dışında, çok açık söylüyorum bir tarafta orada terörden alınmış belediyelere destek olabilmek ve diğer tarafta kendi işinizin dışında bir takım meselelere girerseniz biz de üstümüze düşeni yerine getiririz. Türkiye’deki tüm belediye başkanları benim görev alanlarımın içindedir. Bu kadar açık ve net.

