İftara ne kadar kaldı? İşte il il iftar saatleri

Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar şehirlerinde iftar saatlerini takip etmek için 2018 Ramazan İmsakiyesi aramasında bulunuyorlar. Ramazan özel sayfamızda hazırladığımız imsakiye ile kentinizdeki iftar, sahur ve teravih vakitlerine rahatça ulaşabilir, geri sayım sayacı ile iftara ne kadar kaldığını gün içinde öğrenebilirsiniz.

İl il iftar saatlerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

İL İL İFTAR VAKİTLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

İSTANBUL İFTAR SAATLERİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:50 05:38 13:07 17:01 20:23 22:03 18 Mayıs 2018 Cuma 03:49 05:37 13:07 17:02 20:24 22:04 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:47 05:36 13:07 17:02 20:25 22:06 20 Mayıs 2018 Pazar 03:46 05:35 13:07 17:02 20:26 22:07 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:45 05:34 13:07 17:02 20:27 22:09 22 Mayıs 2018 Salı 03:43 05:34 13:07 17:03 20:28 22:10 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:42 05:33 13:07 17:03 20:29 22:12 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:41 05:32 13:07 17:03 20:30 22:13 25 Mayıs 2018 Cuma 03:39 05:31 13:07 17:04 20:31 22:14 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:38 05:31 13:07 17:04 20:32 22:16 27 Mayıs 2018 Pazar 03:37 05:30 13:07 17:04 20:32 22:17 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:36 05:29 13:07 17:04 20:33 22:18 29 Mayıs 2018 Salı 03:35 05:29 13:07 17:05 20:34 22:20 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:34 05:28 13:08 17:05 20:35 22:21 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:33 05:28 13:08 17:05 20:36 22:22 1 Haziran 2018 Cuma 03:32 05:27 13:08 17:05 20:36 22:23 2 Haziran 2018 Cumartesi 03:31 05:27 13:08 17:06 20:37 22:24 3 Haziran 2018 Pazar 03:30 05:27 13:08 17:06 20:38 22:25 4 Haziran 2018 Pazartesi 03:29 05:26 13:08 17:06 20:39 22:27 5 Haziran 2018 Salı 03:29 05:26 13:09 17:07 20:39 22:28 6 Haziran 2018 Çarşamba 03:28 05:26 13:09 17:07 20:40 22:29 7 Haziran 2018 Perşembe 03:27 05:25 13:09 17:07 20:41 22:30 8 Haziran 2018 Cuma 03:27 05:25 13:09 17:07 20:41 22:30 9 Haziran 2018 Cumartesi 03:26 05:25 13:09 17:08 20:42 22:31 10 Haziran 2018 Pazar 03:26 05:25 13:09 17:08 20:42 22:32 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:25 05:25 13:10 17:08 20:43 22:33 12 Haziran 2018 Salı 03:25 05:24 13:10 17:09 20:43 22:34 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:25 05:24 13:10 17:09 20:44 22:34 14 Haziran 2018 Perşembe 03:24 05:24 13:10 17:09 20:44 22:35

Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 87).

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. (Geniş bilgi için bkz. 481ve 484 nolu fetva) İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).



Ramazan imsakiyesi sayfasını açtığınızda bulunan küçük ok simgesine tıklayarak bulunduğunuz veya görmek istediğiniz ili seçmeniz yeterli olacaktır.

Ramazan süresince aktif olacak bu sistemin yanı sıra ramazan için hazırladığımız özel sayfamızdan tüm merak edilen soruların cevaplarını öğrenebilir, ayrıca 'ramazanda sağlık' ve 'bugün ne pişirsem' bölümlerinden de faydalanabilirsiniz.

İZMİR İFTAR SAATİ

ANKARA İFTAR SAATİ





İFTARDA BOL SIVI TÜKETİLMELİ

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, "İftarda çok yağlı ve ağır yemekler yemek, beyindeki kan dolaşımında ve kalp ritminde ciddi bozukluklara yol açıyor. Bu yüzden özellikle beyin sağlığı için iftarda ve sahurda bol sıvı tüketilmelidir." ifadelerini kullandı.

Sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak için yapılması gerekenlere dikkati çeken Öztürk, şöye konuştu:

"İftarda çok yağlı ve ağır yemekler yemek beyindeki kan dolaşımında ve kalp ritminde ciddi bozukluklara yol açıyor. Bu yüzden özellikle beyin sağlığı için iftarda ve sahurda bol sıvı tüketilmelidir. Aksi takdirde hasta yemek sonrasında damar tıkanıklığı için bize gelebiliyor. Bu yüzden uzun açlık dönemini takiben olabildiğince hafif gıdalarla açlığı geçiştirmek sonrasında da yine vücudu yormayacak şekilde az az ve sık sık ama bol sıvı, bol meyve ve sebze içeren bir beslenme şekliyle bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatmalarını öneriyoruz. Tok tutacak besinler tüketilmeli ancak çok yağlı ve şekerli besinler alınmamalıdır"

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir.

Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).