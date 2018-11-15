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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gamze KOLCU / ANKARA
15.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

İstanbul ve Ankara işbirliği

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İstanbul ve Ankara işbirliği

CHP ve İYİ Parti, Türkiye genelinde değil, iller bazında işbirliği yapacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in önceki akşam yaptıkları görüşmenin perde arkası ortaya çıkmaya başladı.

İYİ Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölgeler ve seçmenler üzerine genel bir değerlendirme yapıldı. Akşener, Kılıçdaroğlu’na, “Mansur Yavaş CHP’nin adayı olursa oy geçişkenliği sağlanamaz. CHP’nin adayı olursa AK Parti ve MHP tabanından oy alamaz. AK Partili seçmen CHP’ye kaybetmek istemez” dedi. Kulislerde dillendirilen iddiaya göre CHP İstanbul’da, İYİ Parti Ankara’da adaylarının seçilmesine yönelik çalışma yapacak. Her iki partinin de bu şehirlerde ‘birbirinden oy almayacak’ adayları çıkartması gündeme gelecek. Böylece yasal mevzuata göre yapılamayan ittifak ‘tabanda seçmen nezdinde’ yapılmış olacak.

Bu süreç, ancak CHP ve İYİ Parti liderlerinin yetkili kurullarla görüşmelerini tamamlamasının ardından başlayabilecek. Kılıçdaroğlu ve Akşener’in 15-20 gün içinde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

SİMÜLASYONLU ANALİZ

Her iki parti de teşkilatlarının eğilimini, seçmen tabanlarının adaya bakışını tespit edecek ve bu yönde anketler yaptıracak. Tabandan gelen tepkilere göre de işbirliğinin kapsamı belirlenecek. Kazanılabilecek illerin profili çıkarılacak. Görüşme başlamadan kısa bir süre önce CHP’nin hazırladığı üç dosya Akşener’in makamına verildi. Dosyalarda, 24 Haziran seçimleri ve referanduma ilişkin il ve ilçe analizleri yer aldı.

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