İstanbul ve Ankara işbirliği
CHP ve İYİ Parti, Türkiye genelinde değil, iller bazında işbirliği yapacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in önceki akşam yaptıkları görüşmenin perde arkası ortaya çıkmaya başladı.
İYİ Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölgeler ve seçmenler üzerine genel bir değerlendirme yapıldı. Akşener, Kılıçdaroğlu’na, “Mansur Yavaş CHP’nin adayı olursa oy geçişkenliği sağlanamaz. CHP’nin adayı olursa AK Parti ve MHP tabanından oy alamaz. AK Partili seçmen CHP’ye kaybetmek istemez” dedi. Kulislerde dillendirilen iddiaya göre CHP İstanbul’da, İYİ Parti Ankara’da adaylarının seçilmesine yönelik çalışma yapacak. Her iki partinin de bu şehirlerde ‘birbirinden oy almayacak’ adayları çıkartması gündeme gelecek. Böylece yasal mevzuata göre yapılamayan ittifak ‘tabanda seçmen nezdinde’ yapılmış olacak.
Bu süreç, ancak CHP ve İYİ Parti liderlerinin yetkili kurullarla görüşmelerini tamamlamasının ardından başlayabilecek. Kılıçdaroğlu ve Akşener’in 15-20 gün içinde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.
SİMÜLASYONLU ANALİZ
Her iki parti de teşkilatlarının eğilimini, seçmen tabanlarının adaya bakışını tespit edecek ve bu yönde anketler yaptıracak. Tabandan gelen tepkilere göre de işbirliğinin kapsamı belirlenecek. Kazanılabilecek illerin profili çıkarılacak. Görüşme başlamadan kısa bir süre önce CHP’nin hazırladığı üç dosya Akşener’in makamına verildi. Dosyalarda, 24 Haziran seçimleri ve referanduma ilişkin il ve ilçe analizleri yer aldı.
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