Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İstanbul ve Ankara için öğle saatlerinden sonra sağanak uyarısı

    İstanbul ve Ankara için öğle saatlerinden sonra sağanak uyarısı

    İHA
    19.05.2018 - 09:41 | Son Güncelleme:

    İstanbul ve Ankara'da öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağış bekleniyor.

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çankırı, Çorum, Gümüşhane, Bayburt ile Tokat'ın doğusu, Sivas'ın kuzeyi, Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
    Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
    İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 26
    İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 35
    Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 36
    Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 31
    Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 23
    Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 22
    Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor 22
    Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu 32

    Etiketler: hava durumu , sağanak yağış , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri