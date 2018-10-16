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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ekonomi
Ä°STANBUL (AA)
16.10.2018 - 12:52, Son GÃ¼ncelleme:

Ä°stanbul Valisi'nden son dakika â€˜stokçulukâ€™ uyarÄ±sÄ± 

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Ä°stanbul Valisi'nden son dakika â€˜stokçulukâ€™ uyarÄ±sÄ± 

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Ä°limiz sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde faaliyet gÃ¶steren esnaf, firma ve her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸletme tarafÄ±ndan sunulan mal ve hizmetlerin haklÄ± bir neden olmaksÄ±zÄ±n fiyatlarÄ± yÃ¼kseltilmez. Meslek kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan belirlenen fiyatlar Ã¼zerinde satÄ±ÅŸ yapÄ±lmaz. ÃœrÃ¼nlerin piyasaya arzlarÄ±nÄ±n geciktirilmesi ve stokÃ§uluk yapÄ±lmaz" ifadelerini kullandÄ±.

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, il sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde faaliyet gÃ¶steren esnaf, firma ve her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸletme tarafÄ±ndan sunulan mal ve hizmetlerin haklÄ± bir neden olmaksÄ±zÄ±n fiyatlarÄ±nÄ±n yÃ¼kseltilemeyeceÄŸini, meslek kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan belirlenen fiyatlar Ã¼zerinde satÄ±ÅŸ yapÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "ÃœrÃ¼nlerin piyasaya arzlarÄ±nÄ±n geciktirilmesi ve stokÃ§uluk yapÄ±lmaz." dedi.

Åžahin, valiliÄŸin internet sitesinde "Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkÄ±nda" konulu aÃ§Ä±klama yayÄ±mlatarak, stokÃ§uluk yapanlarÄ±n cezalandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â 

VatandaÅŸlarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± teminine yÃ¶nelik piyasa koÅŸullarÄ±nda sunulan mal ve hizmetlere eriÅŸiminin gÃ¼vence altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n devletimizin yasal sorumluluklarÄ± arasÄ±nda olduÄŸunu aktaran Vali Åžahin, "Kamu hizmetleri ile piyasa koÅŸullarÄ±nda mal ve hizmet sunumu kamu dÃ¼zeninden etkilenmekte; bu hizmet ve sunumlarda olasÄ± aksamalar da kamu dÃ¼zenini bozabilmektedir. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼nlÃ¼k hayatlarÄ±nÄ±n aksama ve sÄ±kÄ±ntÄ± olmaksÄ±zÄ±n idamesine iliÅŸkin her tÃ¼rlÃ¼ tedbiri alma yetki, gÃ¶rev ve sorumluluÄŸu ise ÅŸÃ¼phesiz kamu idarelerine aittir." diye konuÅŸtu.Â Â Â Â Â 

Åžahin, "il sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde bazÄ± esnaf, firma ve iÅŸletmelerin dÃ¶vizde meydana gelen dalgalanmayÄ± fÄ±rsat bilerek vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±na yÃ¶nelik piyasa koÅŸullarÄ±nda sunulan mal ve hizmetlere fahiÅŸ fiyat uyguladÄ±ÄŸÄ±; bazÄ± Ã¼rÃ¼nleri ise stoklarÄ±nda bekleterek fiyat artÄ±ÅŸÄ±na neden olduÄŸu, halkÄ±n esenliÄŸini ve refahÄ±nÄ± tehdit edici davranÄ±ÅŸlarÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. HaksÄ±z fiyat artÄ±ÅŸlarÄ± ve stokÃ§uluk karÅŸÄ±sÄ±nda maÄŸdur olan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ve iyi niyetli iÅŸletmelerin haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in gerekli tedbirlerin alÄ±nmasÄ± gerekmektedir." ifadelerini kullandÄ±.Â Â Â Â Â 

Ã‡eÅŸitli kanun maddelerini Ã¶rnek vererek bunlarÄ± ihlal edenlerin cezalandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Åžahin, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â Â Â Â Â 

"Bu itibarla kamu dÃ¼zeni ve gÃ¼venliÄŸinin korunmasÄ±, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n maÄŸduriyetlerinin Ã¶nlenmesi ve haksÄ±z rekabetin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi amacÄ±yla; ilimiz sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde faaliyet gÃ¶steren esnaf, firma ve her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸletme tarafÄ±ndan sunulan mal ve hizmetlerin haklÄ± bir neden olmaksÄ±zÄ±n fiyatlarÄ±nÄ±n yÃ¼kseltilmemesi, meslek kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan belirlenen fiyatlar Ã¼zerinde satÄ±ÅŸ yapÄ±lmamasÄ±, Ã¼rÃ¼nlerin piyasaya arzlarÄ±nÄ±n geciktirilmemesi ve stokÃ§uluk yapÄ±lmamasÄ±, satÄ±lan malÄ±n Ã¼retim yeri, ayÄ±rÄ±cÄ± Ã¶zelliÄŸi, tÃ¼m vergiler dahil satÄ±ÅŸ fiyatÄ±, birim satÄ±ÅŸ fiyatÄ±, satÄ±ÅŸ fiyatÄ± ve birim fiyatÄ±nÄ±n uygulanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarih, Ã¼retim yeri TÃ¼rkiye olan mallar iÃ§in Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±nca tespit ve ilan edilen ÅŸekil, logo veya iÅŸaret ÅŸartlarÄ±na uyulmasÄ±, Ã¼rÃ¼nlerde kullanÄ±lan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin Ã¼zerindeki rakam ve harflerin okunabilir, dÃ¼zgÃ¼n, eksiksiz, gerÃ§eÄŸe uygun, yeterli bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte ve baÅŸka rakam, kelime ve iÅŸaretlerle karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸa sebebiyet vermeyecek ÅŸekilde kullanÄ±lmasÄ±, tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduÄŸunun tÃ¼keticiler tarafÄ±ndan kolaylÄ±kla gÃ¶rÃ¼lebilmesi ve okunabilmesi hususlarÄ±na riayet edecektir."Â Â Â Â Â 

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, piyasanÄ±n gerekli ÅŸekilde denetleneceÄŸini vurgulayarak sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:Â Â Â Â Â 

"BaÅŸta zabÄ±ta birimleri olmak Ã¼zere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine aÄŸÄ±rlÄ±k verilmesi, yapÄ±lan denetimler sÄ±rasÄ±nda aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarÄ±da belirtilen mevzuat hÃ¼kÃ¼mleri Ã§erÃ§evesinde adli ve idari iÅŸlemler yapÄ±larak idari para cezasÄ± uygulanacaktÄ±r. Bu karar yayÄ±mÄ± tarihinden itibaren yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girer. Ä°lanen tebliÄŸ olunur."Â Â Â Â Â 

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