Ä°stanbul Valisi duyurdu: 2 Nisan'a kadar sÃ¼re tanÄ±ndÄ±

AtatÃ¼rk HavalimanÄ±â€™nda yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada konuÅŸan Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, Ä°stanbulâ€™da geÃ§en yÄ±l 110 bin hafriyat kamyonunun denetlendiÄŸini ve kural ihlali yapanlara 13 milyon lira ceza kesildiÄŸini belirtti. Åžahin bu araÃ§lardan 600â€™Ã¼nÃ¼n de trafikten men edildiÄŸini belirtti.



Vali Åžahin bu yÄ±l da denetimlerin devam ettiÄŸini belirtirken AraÃ§ Takip Sistemi (ATS) â€™nin hafriyat kamyonlarÄ±na taktÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.



AraÃ§larÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 70â€™ine ATSâ€™nin takÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Vali Åžahin diÄŸer araÃ§lara da 2 Nisanâ€™a kadar sÃ¼re tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.



Åžahin bu tarihten sonra cezalarÄ±n daha tavizsiz bir ÅŸekilde kesileceÄŸini sÃ¶yledi.



