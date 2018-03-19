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    Ä°stanbul Valisi duyurdu: 2 Nisan'a kadar sÃ¼re tanÄ±ndÄ±

    Murat Ã‡AKIR - Ä°brahim YILDIZ/ Ä°STANBUL, (DHA)Â
    19.03.2018 - 15:17 | Son GÃ¼ncelleme:

    Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin ve Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± MevlÃ¼t Uysal, "Hafriyat kamyonlarÄ± iÃ§in yeni dÃ¼zenleme" konusunda basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

    AtatÃ¼rk HavalimanÄ±â€™nda yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada konuÅŸan Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, Ä°stanbulâ€™da geÃ§en yÄ±l 110 bin hafriyat kamyonunun denetlendiÄŸini ve kural ihlali yapanlara 13 milyon lira ceza kesildiÄŸini belirtti. Åžahin bu araÃ§lardan 600â€™Ã¼nÃ¼n de trafikten men edildiÄŸini belirtti.

    Vali Åžahin bu yÄ±l da denetimlerin devam ettiÄŸini belirtirken AraÃ§ Takip Sistemi (ATS) â€™nin hafriyat kamyonlarÄ±na taktÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

    AraÃ§larÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 70â€™ine ATSâ€™nin takÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Vali Åžahin diÄŸer araÃ§lara da 2 Nisanâ€™a kadar sÃ¼re tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

    Åžahin bu tarihten sonra cezalarÄ±n daha tavizsiz bir ÅŸekilde kesileceÄŸini sÃ¶yledi.

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    Etiketler: Ä°stanbul , Vali , hafriyat kamyonu , son dakika , haber , haberler , gÃ¼ndem
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