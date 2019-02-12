İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Demirören Medya'ya ziyaret
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Demirören Medya CEO’su ve Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal’ı ziyaret etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı, Demirören Medya CEO’su ve Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal karşıladı.
Demirören Medya Center’deki görüşmede medya grubundaki diğer yöneticiler de yer aldı. Görüşmede İstanbul üzerine sohbet edildi. Şehir güvenliğinin yanı sıra Kartal’da yaşanan bina çökmesi olayının ardından kentsel dönüşüm de sohbet konularından oldu.
Görüşmenin ardından Vali Yerlikaya, Demirören Medya Center’dan ayrıldı.