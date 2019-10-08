İstanbul Valiliği’nden sağanak yağış uyarısı – Hava sıcaklıkları o tarihte yükselecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nden sağanak yağış uyarısı geldi. Vatandaşları, sağanak yağışla oluşabilecek sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyaran İstanbul Valiliği, yağışların sona ereceği tarih için de açıklamada bulundu. Peki, yurt genelinde hava nasıl olacak, yağışlar ne zaman bitecek?
İstanbul Valiliği, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin verilerini paylaşarak, İstanbullulara kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinden sonra (7 Ekim Pazartesi 23.00-8 Ekim Salı 18.00) Marmara’nın kuzeydoğusunda sağanak yağışlar görülecek.
Gece saatlerinde etkisini artıracak yağışların İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
YURTTA HAVA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu ile Muğla, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (30-50 kg/m²) olması bekleniyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre, sıcaklıklar 9 Ekim Çarşamba günü artacak.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Marmara Bölgesinde kuzeydoğu yönünden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Marmara’nın güney ve doğusu ile Muğla, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli (30-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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