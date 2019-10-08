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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.10.2019 - 07:34, Son Güncelleme:

İstanbul Valiliği’nden sağanak yağış uyarısı – Hava sıcaklıkları o tarihte yükselecek

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İstanbul Valiliği’nden sağanak yağış uyarısı – Hava sıcaklıkları o tarihte yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nden sağanak yağış uyarısı geldi. Vatandaşları, sağanak yağışla oluşabilecek sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyaran İstanbul Valiliği, yağışların sona ereceği tarih için de açıklamada bulundu. Peki, yurt genelinde hava nasıl olacak, yağışlar ne zaman bitecek?

İstanbul Valiliği, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin verilerini paylaşarak, İstanbullulara kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinden sonra (7 Ekim Pazartesi 23.00-8 Ekim Salı 18.00) Marmara’nın kuzeydoğusunda sağanak yağışlar görülecek. 

Gece saatlerinde etkisini artıracak yağışların İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

YURTTA HAVA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu ile Muğla, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (30-50 kg/m²) olması bekleniyor.  Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre, sıcaklıklar 9 Ekim Çarşamba günü artacak. 

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Marmara Bölgesinde kuzeydoğu yönünden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Marmara’nın güney ve doğusu ile Muğla, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli (30-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 

 

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