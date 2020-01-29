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DHA
Haber Giriş: 29.01.2020 - 23:04,Son Güncelleme:/

İstanbul Valiliği’nden Pendik açıklaması

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İstanbul Valiliği’nden Pendik açıklaması

İSTANBUL Valiliği’nden Pendik’te 4 dairenin kapısına kırmızı renkle çarpı işaretini konulmasına ilişkin açıklama yapıldı.

 

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlçemizdeki bir apartmanın 4 dairesinin kapısına kırmızı renkli çarpı işareti konulduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce, bahse konu adres ve çevresinde görgü tanıkları ve kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde; Söz konusu apartmanın 28.01.2020 günü zil sistemlerinin çalışmadığı, binada oturanlar dışında giriş çıkış yapan olmadığı, kapının anahtar ve kapı şifresi ile açılabildiği, olayın gerçekleştirildiği saatler arasında binaya, 15 yaşlarında S.Y adlı bir erkek çocuğun giriş-çıkış yaptığı anlaşılmıştır. Adı geçen çocuk ve ailesiyle yapılan görüşmede, S.Y’nin aile içi anlaşmazlık nedeniyle amcası T.Y’yi korkutmak maksadıyla evinin kapısına kırmızı sprey boya ile çarpı işareti (X) attığını, kendisinin yaptığının anlaşılmaması için de kendi evi ile diğer akrabalarının dairelerinin kapısına da aynı işareti yazdığı" anlaşılmıştır. Olaya ilişkin tahkikat Çocuk Büro Amirliği’nce sürdürülmektedir. "

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