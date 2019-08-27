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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.08.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

İstanbul Valiliği'nden 'Kayıp Suudi kadın' açıklaması

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İstanbul Valiliği'nden 'Kayıp Suudi kadın' açıklaması

İstanbul Valiliği, bazı yabancı basın yayın kuruluşları tarafından yapılan "Türkiye’de Suudi bir kadın turist kayboldu" haberleriyle ilgili açıklama yaptı

İstanbul Valiliği, bazı yabancı basın kuruluşlarında Türkiye'de Suudi bir kadın turistin kaybolduğu yönünde çıkan haberlere yönelik açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Bazı yabancı basın yayın kuruluşlarında geçen 'Türkiye’de Suudi bir kadın turistin kaybolduğu' yönündeki iddia, haber ve yorumlarla ilgili olarak; Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne 15.08.2019 tarihinde müracaat eden Suudi Arabistan uyruklu A.M.A. adlı şahıs, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte turist olarak geldikleri İstanbul’da, eşinin 14.08.2019 tarihinde kaybolduğu ihbarında bulunmuştur. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından başlatılan detaylı arama çalışmaları neticesinde; Kayıp ihbarı yapılan A.I.B.A. isimli kadının, ailesiyle birlikte kaldıkları otelden herhangi bir zorlama olmaksızın, kendi isteğiyle ve yaya olarak ayrıldığı, 26.08.2019 tarihinde kendisine ulaşılarak, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu yönünde bilgi verildiği, ülkesinin konsolosluk görevlisi eşliğinde 'Bilgi Sahibi' sıfatıyla alınan ifadesinde; ailesinden kendi isteğiyle ayrıldığı, kimseden şikayetçi olmadığı ve konusu suç teşkil edecek herhangi bir duruma rastlanılmadığından, aynı gün polis merkezinden ayrıldığı anlaşılmıştır” denildi.

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