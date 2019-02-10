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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
10.02.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

İstanbul Valiliği'nden Kartal'daki çöken binaya ilişkin açıklama

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İstanbul Valiliği'nden Kartal'daki çöken binaya ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, Kartal'daki Yeşilyurt Apartmanı'nda meydana gelen çökme olayı sonrası 934 personel, 227 araç ve 8 arama-kurtarma köpeği ile başlatılan çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nda 6 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'da meydana gelen çökme nedeniyle, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında olay yerine en yakın kamu binası olan Çakabey İmam Hatip Ortaokulunda kriz merkezi oluşturulduğu hatırlatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal Kaymakamlığı, GAMER'den Sorumlu Vali Yardımcısı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü, il Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay temsilcileriyle oluşturulan heyet yönetiminde derhal arama-kurtarma çalışmaları başlatıldığı belirtilen açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonuyla Arama Kurtarma Birlikleri, JÖAK'a bağlı Jandarma Komando Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü, Kartal, Bahçelievler, Arnavutköy Belediyeleri, Kızılay, İHH, Maltepe Üniversitesi ve YARKUR'dan toplam 934 personel, 227 araç ve 8 arama-kurtarma köpeği ile başlatılan çalışmaların tamamlandığı ifade edildi.

Olayda 20 vatandaş ve bir Orta Asya kökenli misafir hayatını kaybettiği, Kriz Merkezi koordinasyonunda 76 saat süren arama kurtarma çalışmalarında 14 vatandaşın yaralı olarak kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, bölgede riskli görülen 11 binadaki 135 hanenin güvenlik nedeniyle tahliye edildiği, buralarda ikamet eden vatandaşlara Valilikçe konaklama hizmeti sunulduğu aktarıldı.

İstanbul Valiliğinin açıklamasında, şunlar kaydedildi: 

"Meydana gelen bu elim olayın hemen akabinde talimatlarıyla çalışmaları yakından takip eden Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Binalı Yıldırım, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ve Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'ya arama kurtarma çalışmalarını ziyaret ederek bizlere verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Olayın başlangıcından sonuna kadar kriz merkezinde bizzat çalışarak hem merkezi hem de arama kurtarma çalışmalarını koordine eden İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın İçişleri Bakan Yardımcımız İsmail Çataklı'ya, milletvekillerine, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanımıza ve siyasi parti temsilcilerine teşekkür ediyoruz."

Açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarına var gücüyle katılan, olağanüstü gayret gösteren, olay yeriyle ilgili bütün ihtiyaçları karşılayan başta AFAD olmak üzere, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatının bütün personeline, UMKE ekiplerine, JÖAK'a bağlı Jandarma Komando Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı personeline, İHH ekibine, YARKUR ekibine, Kartal EAH doktor ve sağlık personeline, Fatih Sultan Mehmet EAH doktor ve sağlık personeline, İBB Hızır Acil personeline, İl Sağlık Müdürlüğü sağlık personeline, Kızılay'a, Arnavutköy ve Bahçelievler Belediyesine, İSTAÇ personeline, İSKİ ekiplerine, İBB Yol Bakım personeline, İBB Park ve Bahçeler personeline, İBB Yerinde Ölçüm ekibine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeline, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline, sivil toplum kuruluşlarına, İstanbul Üniversitesi'ne, Maltepe Üniversitesi'ne, basın mensuplarına, mahalle muhtarlarına, Kartal ilçesinin kıymetli vatandaşlarına minnet ve şükran sunuldu. 

İnsan dostu 8 arama-kurtarma köpeğinin vatandaşların yerinin tespit edilmesinde büyük katkısı olduğu belirtilen açıklamada, "Yaşadığımız bu son olay İstanbul'umuzda kentsel dönüşümün ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize sabırlar, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi. 

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