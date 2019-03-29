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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
29.03.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

İstanbul Valiliği’nden yerel seçim açıklaması

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İstanbul Valiliği’nden yerel seçim açıklaması

İstanbul Valiliği, Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 4 bin jandarma ve 41 bin polisin görev yapacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği, Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle alınan tedbirleri açıkladı. Açıklamada, seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi amacıyla Seçim Güvenliği Tedbirleri Planı'nın yürürlüğe konulduğu belirtilerek, "Bu kapsamda; Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit başkanlığında Seçim Güvenlik Koordinasyon Merkezi, Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında Seçim Koordinasyon Bürosu ile Vali Yardımcısı Bahattin Atçı başkanlığında (GAMER) Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi oluşturulmuştur. Vali Yardımcılarımız başkanlığında oluşturulan büro ve merkezler; Bakanlığımız ve İl ve İlçe Seçim Kurulları ile tam bir koordinasyon içerisinde görev yapacaklardır. İstanbul’da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde bin 869 seçim çevresinde 10 milyon 393 bin 532 seçmen vatandaşımız 31 bin 124 sandıkta oy kullanacaktır. Jandarma bölgesinde 1’i seyyar, 454 sandık ve 132 bin 784 seçmen, polis bölgesinde 155’i seyyar olmak üzere 30 bin 670 sandık ve 10 milyon 260 bin 748 seçmen vatandaşımız bulunmaktadır" denildi.

Valilik açıklamasında seçimde görev yapacak güvenlik güçlerine de değinilerek, "İl Jandarma Komutanlığımızca 271 tim ve 4 bin 130 personel, 1’i helikopter olmak üzere toplam 305 araç, İl Emniyet Müdürlüğümüzce 41 bin 550 personel, 3 helikopter, 4 Bot ve 5 bin 587 araç görevlendirilmiştir. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığınca sorumluluk sahasında 142 personel ve 12 deniz aracıyla güvenlik hizmeti sunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, seçim için alınan tedbirler şöyle sıralandı:

"İl ve İlçe Seçim Kurulunca belirlenen mahallerde toplam 156 seyyar sandıkta oy kullanılmasıyla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Seçim öncesi, seçim esnası ve seçim sonrasında sandık alanları ve çevresinde oy verme ve sayım işlemleriyle sonuçların ilçe seçim kurullarına intikalleri sırasında, İl ve İlçe Seçim Kurulları çevreleri, hassasiyet arz eden kurum, kuruluş ve bölgelerde bütün güvenlik önlemleri alınmıştır. İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait bin 458 araç İl ve İlçe Seçim Kurullarının emrine tahsis edilmiştir.

Valiliğimiz Seçim Koordinasyon Bürosu yönetiminde, GAMER, Seçim Güvenlik Koordinasyon Merkezi, İlçe kaymakamlıklarımız, güvenlik güçlerimiz, elektrik, su, doğalgaz, kara, deniz, demiryolu ve havalimanı ulaşımı, iletişim, itfaiye ve sağlık alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara ait koordinasyon merkezleri 7/24 saat esasına göre hizmet sunacaklardır. İlimizde enerji ihtiyacının kesintisiz bir şekilde sağlanması, muhtemel arızalara müdahale ekiplerinin oluşturulması ve jeneratör takviyesiyle ilgili gerekli tedbirler alınmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Türk Telekom İl Müdürlüğü ve diğer kurumlar, sorumluluk alanlarındaki görevleri eksiksiz olarak yerine getirmek üzere gereken tüm tedbirleri almışlardır.

İl ve ilçe nüfus müdürlüklerimiz 30-31 Mart 2019 tarihlerinde vatandaşlarımıza hizmet verecektir.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve YSK kararları gereğince oy verme günü, oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacaktır. İçkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasaktır. Emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli kolluk güçleri dışında ruhsatlı da olsa hiç kimse silah taşımayacaktır."

Nasıl oy kullanacağız?
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