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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
18.09.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

İstanbul Valiliği duyurdu: 315 tanesi yıkılacak

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İstanbul Valiliği, devlet ormanlarında 2017'den sonra usulsüz yollarla yapılan 315 muhtelif cinste kaçak yapının yıkılacağını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Ormanlarımız; milletimizin en kıymetli varlığı, doğadaki bütün canlılarla ortak yaşam alanımız, yarınlara bırakacağımız en değerli mirasımızdır. Tek bir ağaçtan başlayarak, bütün ormanlarımızı korumak, yaşatmak, orman varlığımızı daha da artırmak, en önemli milli ve insani görevlerimiz arasında bulunmaktadır. İstanbul'umuzun sahip olduğu orman varlığının korunması, muhtemel yangın, kaçak yapılaşma, vb. olumsuz etkilerden arındırılması için, ilimizdeki bütün kamu kurum ve kuruluşları, basın, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarımızın yakın işbirliği ve dayanışma içerisinde hareket etmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede; 2019 yılı başından günümüze kadar valiliğimizin koordinasyonunda 14 İlçe Kaymakamlığı, 14 Belediye Başkanlığı, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kuruluşların katılımıyla sürdürülen çalışmalarda önemli mesafeler alınmıştır. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü personeli tarafından yerinde yapılan çalışmalar ve bunu destekleyen uydu görüntüleriyle İstanbul'da devlet ormanlarına 31.12.2017 tarihinden sonra usulsüz yollarla 315 adet muhtelif cinste kaçak yapı inşa edildiği tespit edilmiştir.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nce tespit edilen muhtelif cinsteki kaçak yapılarla ilgili olarak, yetkili cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuştur. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce gerçeğe aykırı beyanlarla alındığı tespit edilen yapı kayıt belgelerinin iptal edilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirimde bulunulmuştur. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan kontroller sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İl Müdürlüğüne yapılan yetki devri kapsamında gerçeğe aykırı beyanla alınmış olduğu tespit edilen 103 adet yapı kayıt belgesi iptal edilerek, yapıların bulunduğu yer belediyeleri ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne bildirilmiştir.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığı tespit edilen 315 kaçak yapının, 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. Maddesi gereğince bulunduğu yer belediyesince yıkılması için 14 ilçemizin belediye başkanlığına bildirimde bulunulmuştur.

Valiliğimizin koordinasyonunda; Arnavutköy, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Kağıthane, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şile ve Ümraniye ilçelerimizdeki kaçak yapıların yıkılması amacıyla belediyelerimizce oluşturulan yıkım ekiplerine valiliğimizce görev sorumluluk alanlarına göre Jandarma ve Polis ekipleri görevlendirilerek her türlü güvenlik desteği sağlanmış ve gerekli bütün önlemler alınmıştır.

Tespit edilen kaçak yapılar, bulunduğu yer belediye başkanlıkları tarafından 18.09.2019 tarihinde 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca yıkılarak, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. İlimizde başlatılan kaçak yapıların yıkımına ilişkin çalışmalar, yargı yolu açık olmak üzere yapılmaktadır. Orman alanlarında başlatılan bu süreç, kaçak yapıların olduğu diğer yerlerde de kararlılıkla devam edecektir. 'Ormanlar Hepimizin' anlayışıyla yapılan bu çalışmalarda; ilçe belediye başkanlarımıza ve personeline, Orman Bölge Müdürlüğümüz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, güvenlik güçlerimiz ve katkı sağlayan bütün kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz."

 

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