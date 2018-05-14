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    İstanbul Üniversitesi'nde de not şişirme skandalı

    Hürriyet Haber
    14.05.2018 - 06:00 | Son Güncelleme:

    İstanbul Üniversitesi’nde öğrencilerin notlarını para karşılığında yükselten öğrenci işleri personeli Mustafa Ş.’ye dava açılıp görevden uzaklaştırıldı

    İstanbul Üniversitesi'ndeki not skandalı, İlahiyat Fakültesi öğrencisi Samet A.'nın dekan Mürteza Bedir'e öğrencilerin para karşılığı notlarını yükseltildiğini söylemesiyle ortaya çıktı. Samet A., sınıf arkadaşı M.M.'nin notunu öğrenci işlerinde tanıdığı bir kişiye aylık para vererek yükselttiğini anlattı. İhbar ardından İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı inceleme başlattı. İşlemlerin İlahiyat Fakültesi öğrenci bürosundan gerçekleştirildiği tespit edildi. Memur Mustafa Ş. hakkında idari soruşturma başlatılarak, durum adli makamlara ihbar edildi.

    Sabah'ın haberine göre, rektörlüğün ihbarı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İlahiyat Fakültesi'nde öğrenim gören bir öğrencinin final (bitirme) ve bütünleme sınavı notlarının ilan edildikten sonra usulsüz olarak sistem üzerinden değiştirildiği kesinleşti. Öğrencinin mezuniyet aşamasında olmasından dolayı haksız çıkar sağladıkları belirtilerek bu duruma neden olan personel Mustafa Ş. görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma sonunda öğrenci işleri personeli Mustafa Ş. hakkında "Sistemdeki verileri bozma, yok etme ve hukuka aykırı şekilde kazanç sağlama" suçlarından iddianame düzenlendi. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

    Geçtiğimiz aylarda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gören 8 öğrencinin sınavı notların ilan edildikten sonra usulsüz olarak AKSİS sistemi üzerinden değiştirdiği tespit edilen iki personel hakkında dava açmıştı.

    Etiketler: not şişirme , skandal , HABER , haberler , Savcılık , gündem
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