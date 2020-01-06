İstanbul Üniversitesi yemek krizini görüşecek

İSTANBUL Üniversitesi’nde (İÜ) öğrenci eylemlerine neden olan yemek krizi için bugün toplantı yapılması planlanıyor. Üniversite yönetiminin yapacağı değerlendirme toplantısı öncesi Hürriyet’e konuşan yetkililer, “Üniversitenin bütçesinde bir öğün yemek var, üç öğün yok. Bugüne kadar tolere edilmiş. Başka yerden de bütçe aktarmak teknik olarak mümkün değil. Bütçe kısıtlaması ile karşı karşıyayız. Yeni bütçe dönemi olduğu için bundan vazgeçildi. Ama tepkiler olunca tekrar değerlendirme ihtiyacı doğdu. Pazartesi yeniden değerlendirme yapmayı planlıyoruz. Öğrencileri sevindirecek bir karar da umarız çıkar” dedi.

2 OCAK’TA BAŞLAMIŞTI

İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın 30 Aralık’ta yaptığı açıklamada, “2 Ocak Perşembe gününden itibaren tüm yemekhanelerimizde kahvaltı hizmeti verilmeyecek. 2 Ocak’tan itibaren öğrencilerimizin indirimli yemek hakkı bir öğünle devam edecek. Gündüz öğrenim gören öğrencilerimiz ‘öğlen yemeklerinden’, akşam öğrenim gören öğrencilerimiz ‘akşam yemeklerinden’ öğrenci ücreti üzerinden faydalanabilecek” denilmişti.

Buna göre öğrenciler 3.5 lira olan öğünlerden yalnızca birini indirimli yiyebilecek. Diğer öğün için 18 lira ödeyecekler.

‘YEMEĞİME DOKUNMA’

Uygulamanın geri çekilmesini talep eden üniversiteliler, Twitter’da #İUYemeğimedokunma kampanyası başlatmıştı. Öğrenciler şu açıklamayı yapmıştı:

“2016’dan bu yana yemek ücretini 1.5 TL’den 3.5 TL’ye çıkaran üniversite yönetimi öğrencinin gittikçe zorlaşan ekonomik hayatına destek olmak yerine bu son uygulamayla onu zorluklar içinde bırakıyor. İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak öğün hakkımızın iade edilmesini, öğün ücretlerinde indirim yapılmasını, 2019 üniversite giderlerinin yayınlanmasını talep ediyoruz.”

İstanbul Üniversitesi’nden bir grup öğrenci yemekhanede indirimli yemek hakkının bir öğüne indirilmesi ve kahvaltının kaldırılmasını protesto etmek için üniversitenin Beyazıt Kampusu’nda eylem yapmıştı.

YÖK BAŞKANI KATILACAK

- İSTANBUL Üniversitesi’nin bugün yapacağı senato toplantısına YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da katılacak. Senato üyelerinin katılımı ile yapılacak toplantının ana gündem maddesi yemek krizi olacak. YÖK Başkanı Saraç’ın öğrencilerle görüşebileceği de belirtiliyor.