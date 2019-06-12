İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü sözleşmeli sağlık personeli alıyor! Başvuru şartları neler?
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü sözleşmeli hemşire alımı ilanı, Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımlandı. İlana göre, kurum bünyesinde istihdam etmek üzere 40 hemşire alınacak. Alımlarda, sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden mezun olmanın yanı sıra, KPSS şartı da aranıyor. İşte, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü sözleşmeli sağlık personeli alımın detayları...
İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa Rektörlüğünden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;
"Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde, giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere
06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır."
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Adayların, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbulc.edu.tr adresindeki Başvuru Formunu ve Başvuru Dilekçesini eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
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