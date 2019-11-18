İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı! Sınav yeri sorgulama ekranı
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) vize sınavı giriş belgeleri, üniversitenin internet sitesi üzerinden yayımlandı. AUZEF öğrencileri ara dönem sınav giriş yerlerine kullanıcı adı ve şifreleri ile erişim sağlayacaklar. Peki, 2019 AUZEF güz dönemi sınav giriş yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, İstanbul Üniversitesi sınav yeri sorgulama ekranı.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) takvimine göre, AUZEF güz ara dönemi vize sınavı 23 - 24 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Sınava günler kala, vize hazırlıklarına başlayan öğrencilerin merakla araştırdığı, sınav giriş belgeleriyle ilgili açıklama İstanbul Üniversitesi'nden geldi. Peki, AUZEF sınav giriş belgeleri nasıl görüntülenir? İşte, sınav yerleriyle ilgili merak edilenler.
AUZEF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav(Vize) Sınavı, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinize AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
VİZE SINAVI NASIL YAPILACAK?
Ara sınavlar öğrencilerin tercih ettiği sınav merkezlerinde merkezi sistemle “sınavların akademik takvimde belirlenen tarih ve saatte bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı” ve gözetimli olarak yüz yüze yapılır.
Öğrencilerimiz sınavlarına “Sınav Merkezi Tercihi” döneminde tercih ettikleri sınav merkezinde girmek zorundadırlar.
Aksi belirtilmediği sürece öğrencilerimiz ilk yedi haftanın konularından sorumludur.
Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilir.
Hangi dersin hangi oturumda olacağı ölçme ve değerlendirme birimince ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak hazırlanır.
Öğrenciler dersinin/derslerinin bulunduğu sınav oturumlarında sınav alınır.
Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için ders sayısı X 30 dk. ya göre belirlenir.
Sınav bina ve salonlarına girerken Öğrenci Kimlik Kartına gerek yoktur.
Öğrencilerimiz sınav salonuna girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı yeterlidir.
Sınav salonlarına CEP TELEFONU ile kesinlikle girilemez.
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