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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.11.2019 - 20:20, Son Güncelleme:

İstanbul Üniversitesi 90 akademisyen alacak! Başvuru şartları neler?

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İstanbul Üniversitesi 90 akademisyen alacak! Başvuru şartları neler?

İstanbul Üniversitesi, üniversite bünyesine öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Resmi Gazete'de 8 Kasım tarihinde yayımlanan ilana göre, üniversitenin farklı birimlerinde, profesör, doçent, doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 90 akademisyen görev alacak. Adaylar ilan detaylarına http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşacak. Peki, İstanbul Üniversitesi akademisyen alımı başvuru şartları neler? İşte, ilanla ilgili bilgiler.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına eleman alınacaktır." ifadeleri kullanıldı. İşte, İstanbul Üniversitesi 90 akademisyen alımı ilanı hakkında detaylar.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
2- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
3- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
4- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
5- Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.
6- İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. gündür.
7- Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
8- Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.
9- 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen
%20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
10- Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar, başvuru işlemlerinden sonra Personel Daire Başkanlığı’nın sayfasında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine iletmeleri gerekmektedir.
11- İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

İLANLA İLGİLİ DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

ANABİLİM DALIÜNVANIADEDİAÇIKLAMA
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
BiyoistatistikPROFESÖR1

Histogram adım aralıkları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

BiyoistatistikDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1

Biyoistatistik alanında Doktora ve çarpık dağılımlar alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Genel CerrahiDOÇENT1

Meme Cerrahisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış ve Onkoplastik Meme Cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDOÇENT1

Pediatrik Hematoloji/Onkoloji Yan Dal uzmanlığını almış olup, kök hücre nakli alanında deneyimli olmak.

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları		DOÇENT1

Neonatoloji Yan Dal uzmanlığını almış olmak.

İç HastalıklarıDOÇENT2

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Yan Dal Uzmanlığını almış olmak.

İç HastalıklarıDOÇENT1

İmmünoloji ve Alerji Yan Dal Uzmanlığını almış olmak.

Tıp Tarihi ve EtikDOÇENT1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Organ Nakli ve Beyin Ölümünün Etik Boyutları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi MikrobiyolojiDOÇENT1

Multidisipliner ve Moleküler Mikrobiyoloji alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi MikrobiyolojiDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ		1

Hücre kültürü ve transplantasyon sonrası viroloji tanı laboratuvarlarında deneyimli olmak.

Ruh Sağlığı ve HastalıklarıDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ		1

Nöropsikoloji alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi BiyolojiDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ		1

Solid organ ve dokutransplantasyonim münolojisi alanında deneyimli olmak.

NörolojiDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ		1 
HUKUK FAKÜLTESİ
İnsan Hakları
Hukuku		PROFESÖR1 
Ticaret HukukuDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ		1 
Deniz HukukuDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ		1 
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Sistematik FelsefePROFESÖR1 
Uygulamalı PsikolojiDOÇENT2 
Fiziki CoğrafyaDOÇENT1 
Genel Sanat TarihiDOÇENT1 
Protohistorya ve Önasya ArkeolojisiDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ		1 
Kurumlar SosyolojisiDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ		1 
SosyometriDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ		1 
İKTİSAT FAKÜLTESİ
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisatPROFESÖR1

Yenilenebilir Doğal kaynaklar Ekonomisi etki analizleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.

İnsan Kaynakları ve YönetimiDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ		1

Örgütsel Bağlılık, Şükran ve Göç alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmasötik
Toksikoloji		PROFESÖR1 
BiyokimyaDOÇENT1 
Farmasotik BotanikDOÇENT1 
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Protetik Diş TedavisiDOÇENT1 
İŞLETME FAKÜLTESİ
MuhasebePROFESÖR1 
FinansPROFESÖR1 
İşletme Yönetimi ve OrganizasyonDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ		1 
SİYASAL BİLGİLERFAKÜLTESİ
Muhasebe ve FinansPROFESÖR2 
Siyaset ve Sosyal
Bilimler		PROFESÖR1 
Siyaset BilimiDOÇENT1 
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Arap Dili ve
Belagatı		DOÇENT1 
SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İçsu Kaynakları ve
Yönetimi		DOÇENT1

Analitik Kimya alanında bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.

Balıkçılık
Teknolojisive Yönetimi		DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ		1

Balıkçılık biyolojisi ve popülasyon dinamiği alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ
LojistikDOÇENT1 
AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Moleküler TıpDOÇENT1 
SinirbilimDOÇENT1 
DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ
Deniz Jeolojisi ve
Jeofiziği		DOÇENT1 
BiyoistatistikPROFESÖR1

Histogram adım aralıkları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

BiyoistatistikDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1

Biyoistatistik alanında Doktora ve çarpık dağılımlar alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Genel CerrahiDOÇENT1

Meme Cerrahisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış ve Onkoplastik Meme Cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDOÇENT1

Pediatrik Hematoloji/Onkoloji YanDaluzmanlığını almış olup, kök hücre naklialanında
deneyimli olmak.

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları		DOÇENT1

Neonatoloji Yan Dal uzmanlığını almış olmak.

İç HastalıklarıDOÇENT2

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Yan
Dal Uzmanlığını almış olmak.

İç HastalıklarıDOÇENT1

İmmünoloji ve Alerji Yan Dal Uzmanlığını almış
olmak.

Tıp Tarihi ve EtikDOÇENT1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Organ Nakli ve Beyin
Ölümünün Etik Boyutları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi MikrobiyolojiDOÇENT1

Multidisipliner ve Moleküler Mikrobiyoloji
alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi MikrobiyolojiDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ		1

Hücre kültürü ve transplantasyon sonrası viroloji tanı laboratuvarlarında deneyimli olmak.

Ruh Sağlığı ve HastalıklarıDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ		1

Nöropsikoloji alanındabilimselçalışmalar yapmışolmak.

Tıbbi BiyolojiDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ		1

Solid organ ve dokutransplantasyonimmünolojisi alanında deneyimliolmak.

NörolojiDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ		1 
HUKUK FAKÜLTESİ
İnsan Hakları
Hukuku		PROFESÖR1 
Ticaret HukukuDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ		1 
Deniz HukukuDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ		1 
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Sistematik FelsefePROFESÖR1 
Uygulamalı PsikolojiDOÇENT2 
Fiziki CoğrafyaDOÇENT1 
Genel Sanat TarihiDOÇENT1 
Protohistorya ve Önasya ArkeolojisiDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ		1 
Kurumlar SosyolojisiDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ		1 
SosyometriDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ		1 
İKTİSAT FAKÜLTESİ
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisatPROFESÖR1

Yenilenebilir Doğal kaynaklar Ekonomisi etki analizleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.

İnsan Kaynakları ve YönetimiDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ		1

Örgütsel Bağlılık, Şükran ve Göç alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmasötik
Toksikoloji		PROFESÖR1 
BiyokimyaDOÇENT1 
Farmasotik BotanikDOÇENT1 
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Protetik Diş TedavisiDOÇENT1 
İŞLETME FAKÜLTESİ
MuhasebePROFESÖR1 
FinansPROFESÖR1 
İşletme Yönetimi ve OrganizasyonDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ		1 
SİYASAL BİLGİLERFAKÜLTESİ
Muhasebe ve FinansPROFESÖR2 
Siyaset ve Sosyal
Bilimler		PROFESÖR1 
Siyaset BilimiDOÇENT1 
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Arap Dili ve
Belagatı		DOÇENT1 
SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İçsu Kaynakları ve
Yönetimi		DOÇENT1

Analitik Kimya alanında bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.

Balıkçılık
Teknolojisive Yönetimi		DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ		1

Balıkçılık biyolojisi ve popülasyon dinamiği alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ
LojistikDOÇENT1 
AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Moleküler TıpDOÇENT1 
SinirbilimDOÇENT1 
DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ
Deniz Jeolojisi ve
Jeofiziği		DOÇENT1
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