İstanbul Üniversitesi 90 akademisyen alacak! Başvuru şartları neler?
İstanbul Üniversitesi, üniversite bünyesine öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Resmi Gazete'de 8 Kasım tarihinde yayımlanan ilana göre, üniversitenin farklı birimlerinde, profesör, doçent, doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 90 akademisyen görev alacak. Adaylar ilan detaylarına http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşacak. Peki, İstanbul Üniversitesi akademisyen alımı başvuru şartları neler? İşte, ilanla ilgili bilgiler.
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına eleman alınacaktır." ifadeleri kullanıldı. İşte, İstanbul Üniversitesi 90 akademisyen alımı ilanı hakkında detaylar.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1- İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
2- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
3- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
4- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
5- Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.
6- İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. gündür.
7- Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
8- Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.
9- 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen
%20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
10- Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar, başvuru işlemlerinden sonra Personel Daire Başkanlığı’nın sayfasında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine iletmeleri gerekmektedir.
11- İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
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KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
|ANABİLİM DALI
|ÜNVANI
|ADEDİ
|AÇIKLAMA
|İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
|Biyoistatistik
|PROFESÖR
|1
Histogram adım aralıkları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
|Biyoistatistik
|DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
|1
Biyoistatistik alanında Doktora ve çarpık dağılımlar alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
|Genel Cerrahi
|DOÇENT
|1
Meme Cerrahisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış ve Onkoplastik Meme Cerrahisi konusunda deneyimli olmak.
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|DOÇENT
|1
Pediatrik Hematoloji/Onkoloji Yan Dal uzmanlığını almış olup, kök hücre nakli alanında deneyimli olmak.
|Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
|DOÇENT
|1
Neonatoloji Yan Dal uzmanlığını almış olmak.
|İç Hastalıkları
|DOÇENT
|2
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Yan Dal Uzmanlığını almış olmak.
|İç Hastalıkları
|DOÇENT
|1
İmmünoloji ve Alerji Yan Dal Uzmanlığını almış olmak.
|Tıp Tarihi ve Etik
|DOÇENT
|1
Tıp Fakültesi mezunu olup, Organ Nakli ve Beyin Ölümünün Etik Boyutları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
|Tıbbi Mikrobiyoloji
|DOÇENT
|1
Multidisipliner ve Moleküler Mikrobiyoloji alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
|Tıbbi Mikrobiyoloji
|DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
|1
Hücre kültürü ve transplantasyon sonrası viroloji tanı laboratuvarlarında deneyimli olmak.
|Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
|DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
|1
Nöropsikoloji alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
|Tıbbi Biyoloji
|DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
|1
Solid organ ve dokutransplantasyonim münolojisi alanında deneyimli olmak.
|Nöroloji
|DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
|1
|HUKUK FAKÜLTESİ
|İnsan Hakları
Hukuku
|PROFESÖR
|1
|Ticaret Hukuku
|DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
|1
|Deniz Hukuku
|DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
|1
|EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|Sistematik Felsefe
|PROFESÖR
|1
|Uygulamalı Psikoloji
|DOÇENT
|2
|Fiziki Coğrafya
|DOÇENT
|1
|Genel Sanat Tarihi
|DOÇENT
|1
|Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
|DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
|1
|Kurumlar Sosyolojisi
|DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
|1
|Sosyometri
|DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
|1
|İKTİSAT FAKÜLTESİ
|İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
|PROFESÖR
|1
Yenilenebilir Doğal kaynaklar Ekonomisi etki analizleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış
|İnsan Kaynakları ve Yönetimi
|DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
|1
Örgütsel Bağlılık, Şükran ve Göç alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
|ECZACILIK FAKÜLTESİ
|Farmasötik
Toksikoloji
|PROFESÖR
|1
|Biyokimya
|DOÇENT
|1
|Farmasotik Botanik
|DOÇENT
|1
|DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
|Protetik Diş Tedavisi
|DOÇENT
|1
|İŞLETME FAKÜLTESİ
|Muhasebe
|PROFESÖR
|1
|Finans
|PROFESÖR
|1
|İşletme Yönetimi ve Organizasyon
|DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
|1
|SİYASAL BİLGİLERFAKÜLTESİ
|Muhasebe ve Finans
|PROFESÖR
|2
|Siyaset ve Sosyal
Bilimler
|PROFESÖR
|1
|Siyaset Bilimi
|DOÇENT
|1
|İLAHİYAT FAKÜLTESİ
|Arap Dili ve
Belagatı
|DOÇENT
|1
|SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|İçsu Kaynakları ve
Yönetimi
|DOÇENT
|1
Analitik Kimya alanında bilimsel çalışmalar
|Balıkçılık
Teknolojisive Yönetimi
|DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
|1
Balıkçılık biyolojisi ve popülasyon dinamiği alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
|ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ
|Lojistik
|DOÇENT
|1
|AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
|Moleküler Tıp
|DOÇENT
|1
|Sinirbilim
|DOÇENT
|1
|DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ
|Deniz Jeolojisi ve
Jeofiziği
|DOÇENT
|1
|Biyoistatistik
|PROFESÖR
|1
Histogram adım aralıkları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
|Biyoistatistik
|DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
|1
Biyoistatistik alanında Doktora ve çarpık dağılımlar alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
|Genel Cerrahi
|DOÇENT
|1
Meme Cerrahisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış ve Onkoplastik Meme Cerrahisi konusunda deneyimli olmak.
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|DOÇENT
|1
Pediatrik Hematoloji/Onkoloji YanDaluzmanlığını almış olup, kök hücre naklialanında
|Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
|DOÇENT
|1
Neonatoloji Yan Dal uzmanlığını almış olmak.
|İç Hastalıkları
|DOÇENT
|2
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Yan
|İç Hastalıkları
|DOÇENT
|1
İmmünoloji ve Alerji Yan Dal Uzmanlığını almış
|Tıp Tarihi ve Etik
|DOÇENT
|1
Tıp Fakültesi mezunu olup, Organ Nakli ve Beyin
|Tıbbi Mikrobiyoloji
|DOÇENT
|1
Multidisipliner ve Moleküler Mikrobiyoloji
|Tıbbi Mikrobiyoloji
|DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
|1
Hücre kültürü ve transplantasyon sonrası viroloji tanı laboratuvarlarında deneyimli olmak.
|Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
|DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
|1
Nöropsikoloji alanındabilimselçalışmalar yapmışolmak.
|Tıbbi Biyoloji
|DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
|1
Solid organ ve dokutransplantasyonimmünolojisi alanında deneyimliolmak.
|Nöroloji
|DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
|1
|HUKUK FAKÜLTESİ
|İnsan Hakları
Hukuku
|PROFESÖR
|1
|Ticaret Hukuku
|DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
|1
|Deniz Hukuku
|DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
|1
|EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|Sistematik Felsefe
|PROFESÖR
|1
|Uygulamalı Psikoloji
|DOÇENT
|2
|Fiziki Coğrafya
|DOÇENT
|1
|Genel Sanat Tarihi
|DOÇENT
|1
|Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
|DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
|1
|Kurumlar Sosyolojisi
|DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
|1
|Sosyometri
|DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
|1
|İKTİSAT FAKÜLTESİ
|İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
|PROFESÖR
|1
Yenilenebilir Doğal kaynaklar Ekonomisi etki analizleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış
|İnsan Kaynakları ve Yönetimi
|DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
|1
Örgütsel Bağlılık, Şükran ve Göç alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
|ECZACILIK FAKÜLTESİ
|Farmasötik
Toksikoloji
|PROFESÖR
|1
|Biyokimya
|DOÇENT
|1
|Farmasotik Botanik
|DOÇENT
|1
|DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
|Protetik Diş Tedavisi
|DOÇENT
|1
|İŞLETME FAKÜLTESİ
|Muhasebe
|PROFESÖR
|1
|Finans
|PROFESÖR
|1
|İşletme Yönetimi ve Organizasyon
|DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
|1
|SİYASAL BİLGİLERFAKÜLTESİ
|Muhasebe ve Finans
|PROFESÖR
|2
|Siyaset ve Sosyal
Bilimler
|PROFESÖR
|1
|Siyaset Bilimi
|DOÇENT
|1
|İLAHİYAT FAKÜLTESİ
|Arap Dili ve
Belagatı
|DOÇENT
|1
|SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|İçsu Kaynakları ve
Yönetimi
|DOÇENT
|1
Analitik Kimya alanında bilimsel çalışmalar
|Balıkçılık
Teknolojisive Yönetimi
|DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
|1
Balıkçılık biyolojisi ve popülasyon dinamiği alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
|ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ
|Lojistik
|DOÇENT
|1
|AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
|Moleküler Tıp
|DOÇENT
|1
|Sinirbilim
|DOÇENT
|1
|DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ
|Deniz Jeolojisi ve
Jeofiziği
|DOÇENT
|1
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