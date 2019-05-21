İstanbul Üniversitesi 35 öğretim üyesi alacak | Başvuru şartları neler?
İstanbul Üniversitesi akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, profesör, doçent, doktor öğretim üyesi alımı yapacak olan üniversite 35 öğretim üyesine istihdam sağlayacak. Peki, İstanbul Üniversitesi 35 öğretim üyesi başvuru tarihleri ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte, İstanbul Üniversitesi akademik kadro ilanı ile ilgili detaylar.
İstanbul Üniversitesi Rektörülüğünden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına eleman alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.
21 Mayıs 2019 tarihinde Resmi Gazete'de verilen ilana göre, başvurular yayın tarihinden itibaren 15 gün sürecek. İşte, İstanbul Üniversitesi 35 öğretim üyesi alımı ile ilgili bazı bilgiler.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:
1-Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini,
2-Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),
3-2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
4-Adli Sicil Kaydı,
5-Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
6-1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
7-Kimlik Fotokopisi
8-Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:
1-Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),
2-2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
3-Adli Sicil Kaydı,
4-Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
5-1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
6-Kimlik Fotokopisi ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Kadroya Başvuru Dilekçelerini, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), Adli Sicil Kaydı, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 35 öğretim üyesi alımı için başvurular 21 Mayıs, 10 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacak.
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