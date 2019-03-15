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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
15.03.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

İstanbul ulaşımı için önemli proje

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Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının tüm taşıyıcı temel altyapı çalışmaları tamamlanırken raylarına ilk aracın 9 Mart'ta indirildiği güzergahta, bu ay içinde bir kilometrelik bölümde test sürüşlerine başlanacak. Yoğun bir çalışmanın yürütüldüğü hatta, güzergah boyunca tamamen katenersiz olan tramvay araçları enerjisini, iki ray arasına gömülü bir sistemden alacak. Güzergah boyunca, görüntü kirliliği oluşturan katener enerji direkleri ve buna bağlı havai hat enerji kabloları kullanılmayacak. Hatta kullanılacak araçlar Türkiye'de ilk defa uygulanan zeminden sürekli enerji besleme sistemi (APS) teknolojisine uyumlu şekilde Bursa'da üretildi. Günlük 114 bin yolcu kapasiteli hatta yolculuk süresi ise Eminönü'nden, Alibeyköy'e 35 dakika olacak.

2019 sonunda sinyalli test sürüşlerinin de başlatılması planlanan hattaki çalışmalar havadan görüntülendi. Görüntülerde, tramvay hattında yoğun bir çalışmanın yürütüldüğü gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgilere göre, toplam 10,1 kilometre uzunluğunda olacak hattın, 8,8 kilometrelik bölümündeki faaliyetler aralıksız sürüyor. Hattın geri kalan kısmında bulunan Unkapanı Kavşağı yenileme projesi nedeniyle ertelenen Eminönü-Cibali İstasyonları arasındaki güzergah çalışmalarına da marttan sonra başlanacak.

Hattın tüm taşıyıcı temel altyapı çalışmaları tamamlanırken 7 kilometrelik bölümdeki rayların zeminden sürekli enerji beslenme sistemi (APS) ve trafo merkezlerine ait çalışmalar da devam ediyor. Bu faaliyetler sürerken ilk araç Bursa'dan getirilerek 9 Mart'ta raylara başarılı ve güvenli bir şekilde indirildi.

Önümüzdeki günlerde, hattın, Balat ile Ayvansaray İstasyonları arasındaki yaklaşık bir kilometrelik kısmında araç testlerine başlanacak. 2019 sonunda da sinyalli test çalışmalarının başlatılması planlanıyor. Haziran itibarıyla her ay, iki tramvay aracının sahaya sevkiyatı yapılacak. Bu hatta toplam 30 araç olacak. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından yolculara hizmet verilmeye başlanacak.

İstanbul ulaşımı için önemli proje
Görüntü kirliliğine yol açan direk ve kablolar olmayacak

Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattı, demir yolu taşıtlarına elektrik enerjisi sağlamak amacıyla kullanılan katener direkleri olmadan yapıldı. Hat boyunca tramvay araçları enerjisini iki ray arasına gömülü bir sistemden alacak. Güzergah boyunca, görüntü kirliliği oluşturan katener enerji direkleri ve buna bağlı havai hat enerji kabloları kullanılmayacak.

Rayların altına, titreşimi önleyici sistem uygulanarak, trenin sebep olduğu gürültü ve vibrasyon en aza indirilerek seyahat konforu arttırılacak. Ayrıca raylar arasında yeşillendirme çalışmaları yapılarak, bölge ile uyumlu hale getirilecek.

İstanbul ulaşımı için önemli proje
Tramvaylar Bursa'da üretildi

Hatta kullanılacak araçların tasarımı Türkiye'de, üretimi Bursa'da yapıldı. Araçların her biri 590 yolcu kapasiteli. Araç, her bir yönde bulunan 2 sürücü kabini sayesinde 2 yönlü hareket edebiliyor. Aracın dış tasarımı, Haliç sahil boyundan esinlenerek, deniz temalı olarak yapıldı. Her araçta 2 adet engelli bölgesi oluşturuldu. Türkiye'de ilk defa uygulanan zeminden sürekli enerji besleme sistemi (APS) teknolojisine uygun donanıma sahip araçlar, yolcuların vagon içerisindeki ve dışarısındaki güvenliği için, 14 kameradan oluşan, kayıt yapma özelliği bulunan kapalı devre televizyon sistemi ile donatıldı. Acil durum interkomuyla yolcu ve makinist arasında aktif iletişim imkanı sağlıyor.

İstanbul ulaşımı için önemli proje
Günlük 114 bin yolcu

153 milyon avroya mal olacak tramvay hattı 14 istasyondan oluşacak. Hat, Eminönü Meydanı'ndan başlayıp, Unkapanı, Fener, Eyüp, Silahtarağa, Alibeyköy'e kadar olan Haliç'in batı sahili boyunca uzanıyor. Günlük 114 bin yolcu kapasiteli hatta yolculuk süresi ise Eminönü'nden, Alibeyköy'e 35 dakika olacak. Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinden geçen tramvay güzergahı; turizm bakımından çekim merkezi olan Tarihi Yarımada'yı, iş yerlerinin yoğun olduğu bölgeleri birbirine bağlayacak. Tramvayın hizmete alınmasıyla hem normal trafik hem de D-100 gibi ana arterlerde rahatlama sağlanacak.

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