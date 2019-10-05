İstanbul TÜYAP kitap fuarı ne zaman?
Her yıl okurları kitap ve yazarlarla buluşturan İstanbul TÜYAP kitap fuarı için geri sayım başladı. Yurt içi ve yurt dışından pek çok yazarla buluşmaya hazırlanan kitapseverler, İstanbul TÜYAP kitap fuarının bu sene ne zaman yapılacağını merak edip sorgulamaya başladı. Peki, İstanbul TÜYAP kitap fuarı ne zaman? TÜYAP nerede? İşte, merak edilen o konular hakkında detaylar.
Her yıl yarım milyon ziyaretçiye ulaşan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bu sene de kitapseverler için kapılarını açacak. Uluslararası Salon, fuarın ilk dört günü boyunca açık olacak. Fuarda Uluslararası Salon kapsamında 100'e yakın uluslararası katılımcı firma ve 40'a yakın uluslararası konuk ağırlanacak.
TÜYAP BU SENE NE ZAMAN?
İstanbul TÜYAP kitap fuarı bu sene 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında okurları, yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturacak.
Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı her yıl 40 bin metrekareyi aşkın sergileme alanında 9 gün boyunca 850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla, panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 300 kültür etkinliğine ve 2000'den fazla imza gününe ev sahipliği yaparak yarım milyondan fazla ziyaretçiye ulaşıyor.
ZİYARET SAATLERİ:
Hafta sonu : 10.00-20.00
Hafta içi : 10.00-19.00
(*10 Kasım : 10.00-19.00)
TÜYAP'ın internet sitesindeki iletişim bilgilerine göre, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece'de yer alıyor.
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