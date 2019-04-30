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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.04.2019 - 17:13, Son Güncelleme:

İstanbul trafiğine 1 Mayıs düzenlemesi - Yarın hangi yollar kapalı olacak?

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İstanbul trafiğine 1 Mayıs düzenlemesi - Yarın hangi yollar kapalı olacak?

Yarın kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kent genelinde emniyet tedbirleri alınırken bazı yollar da trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, etkinlik sona erinceye kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu. Peki, yarın hangi yollar kapalı olacak?

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, ülke genelinde olduğu gibi kentte de çeşitli etkinliklerle kutlanacağı belirtildi.

Açıklamada, İstanbul'da düzenlenecek etkinliklerin, bayram sevinç ve coşkusuyla gerçekleştirilmesi temennisinde bulunuldu.

İşçi ve emekçilerin, 1 Mayıs'ı huzur ve barış içerisinde kutlamasını sağlamak amacıyla bugünden başlayarak yarın da uygulanmak üzere gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı aktarılan açıklamada, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" nün açık hava toplantısının, Düzenleme Komitesi organizasyonunda, Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı Alanı'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, etkinlikler nedeniyle yarın saat 06.00'dan etkinlik sona erinceye kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahların belirlendiği ifade edildi.

Buna göre, Bakırköy bölgesinde trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

" İsmail Erez Bulvarı ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar. Olgunlar Sokak ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar. İncirli Caddesi Tunaboylu Sokak ile E5 arası ve bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar. Ekrem Kurt Bulvarı E5'e katılım ile Veliefendi Hipodrom Ana Giriş Kapısı arası kapalı ve bağlı tüm cadde ve sokaklar. D100 Güney Yanyol Bakırköy Cezaevi katılım ile Otomol katılım arası. Bahçesaray Sokak ve bu sokağa çıkan tüm cadde ve sokaklar."

Sürücüler için Yüce Tarla, İstanbul ve Rauf Orbay caddeleri alternatif güzergah olarak belirlendi.

Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de kapanan yollar

Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli bölgesinde trafiğe kapatılacak yollar şunlar:

"Beyoğlu'nda Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi ve Sıraselviler Caddesi. Şişli'de Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Ortaklar Caddesi ve Aytekin Kotil Caddesi."

Bu bölgede Unkapanı Köprüsü ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım Kasımpaşa ve Karaköy istikametine, Kasımpaşa'dan gelen akım Tuz Ambarı Işıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine, Dolmabahçe Gazhane Caddesinden gelen akım Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş ya da Karaköy istikametine, Şişhane'den gelen akım Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine yönlendirilecek.

Defterdar Yokuşu'ndan Taksime Çıkan Yol Kapanırken (Firuzağa Meydan) akım Akarsu Yokuşu ve Taktaki Yokuşu istikametine verilecek.
Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-i Mebusan Caddesiyle kesişim noktasından kapatılarak, akım Karaköy istikametine yönlendirilecek. Halaskargazi Caddesi kapatılacak, alternatif olarak sürücüler Abide-İ Hürriyet Caddesine sevk edilecek.

Ergenekon Caddesinden gelen akım Dolapdere Caddesine yönlendirilecek, Halaskargazi Caddesine yönlendirme yapılmayacak. Dolapdere Caddesinden gelen akım Irmak Caddesinden Kasımpaşa istikametine geri çevrilecek, Yedi Kuyular istikametine yönlendirilmeyecek.

Metro ve füniküler kapalı

Beytaman ışıklardan yol kapatılarak Şişli istikametine yönlendirilmeyecek. Aytekin Kotil Caddesinde yol kapanırken sürücüler Mecidiyeköy istikametine yönlendirilecek. Rumeli Caddesinden gelen akım Abide-İ Hürriyet Caddesine verilecek. Ritz Carlton Otel önünden kapama yapılacak, akım Mete Caddesine gönderilmeyecek.

Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde saat 06.00'dan itibaren emniyet tedbirleri uygulanacak.
Osmanbey Metro İstasyonu-Taksim Metro İstasyonu-Şişhane Metro İstasyonu, Kabataş-Taksim Füniküler Hattı, Karaköy-Tünel Füniküler Hattı yolu da trafiğe kapatılacak.

Deniz ulaşımı ve havadan alınacak tedbirlerle vatandaşların güvenliği sağlanacak. Öte yandan ildeki bütün hastanelerin acil servislerinde de gerekli tedbirler alındı.

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