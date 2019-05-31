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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - iha
31.05.2019 - 18:19, Son Güncelleme:

İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu başladı

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İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu başladı

İstanbul'un trafiğinde tatil yoğunluğu başladı. Kentte saat 16.00 sıralarında yollarda yoğunluk artmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yoğunluk haritasına göre saat 18.20 sıralarında yoğunluk yüzde 58’i geçti.

FSM’DE YOĞUNLUK

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde araç kuyrukları oluştu. Köprüye çıkan yan yollarda da yoğunluk gözlendi. Köprüdeki trafik havadan görüntülendi.

ÇAMLICA GİŞELERDE SON DURUM

Çamlıca gişelerde de trafik yoğunluğu gözlendi. Ankara istikametine seyir halinde olan araçlar gişelerde zaman zaman kuyruk oluşturdu.

MAHMUTBEY’DE YOĞUNLUK

TEM otoyolu Mahmutbey Mevkii’nde de zaman zaman yoğunluk oluştu. Özellikle TEM Otoyolu’na çıkan bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM'DE YOĞUNLUK

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM yolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Trafik akışında sorun olmazken, gece saatlerinde, yoğunluğun artması bekleniyor.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM yolu Kocaeli geçişinin Ankara yönünde yoğunluk oluşturmaya başladı. Kocaeli’nin Dilovası ve Körfez ilçe geçişlerinde trafik artarken, her yıl bayram başlangıcı ve dönüşünde yoğun olan Bekirdere rampasında ise ulaşım rahat sağlanıyor. Trafik yoğunluğunun iftardan sonra ve gece saatlerinde artması bekleniyor.

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