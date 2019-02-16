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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, (DHA)
16.02.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

İstanbul trafiğinde şaşırtan görüntü

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İstanbul trafiğinde şaşırtan görüntü

İstanbul, Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda aracının patlayan lastiğini değiştiren sürücünün yanındaki akrabası yola reflektör koymak yerine başına taktığı ışıldakla arkadan gelen sürücüleri uyardı.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Aksaray istikametinde ilerleyen aracın lastiği patladı. Sürücü yedek lastiği takmak için aracını sağa çekip durdurdu. Bu sırada sürücünün yanında bulunan akrabası da herhangi bir kaza yaşanmaması için ilginç bir yönteme başvurdu. Sürücü patlayan lastiği değiştirirken, akrabası da yola reflektör koymak yerine başına taktığı ışıldakla arkadan gelen sürücüleri uyarmaya çalıştı.

İstanbul trafiğinde şaşırtan görüntü

Sağ şeritte gelen araçlara aldırmadan canını tehlikeye atan kişi, "Karadenizli taktiği, hem beyaz yanıyor hem de kırmızı yanıyor. Bu saatte beyaz daha dikkat çeker diye tercih ettim. Kendim Giresunluyum" dedi.  Sürücü aracının yedek lastiğini değiştirdikten sonra akrabasıyla birlikte yola devam etti

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