İstanbul trafiği zabıtaya geçecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da şehir içi trafik denetimlerini zabıtaya devretmeyi hedeflediklerini açıkladı. Trafik hizmetlerinde kullanılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı için alınan 284 motosikletin teslim töreninde konuşan Soylu şunları söyledi:
“İnsanın kendisinde bir ihmalin olmadığı bir Türkiye hayal ediyorum. Birkaç gün önce bir genç kızımızı basit bir ihmalden kaybettik. Bir kamyon kasasının arka kapağı açıldı ve bu evladımıza çarptı. Ailesine sabırlar ve metanetler ihsan eylesin. Trafik hizmetlerinde kullanmak için 284 motosiklet alıyoruz. Bunların 60 tanesi, daha önce motosikletli ekipleri olmayan jandarma trafik birimlerinde kullanılacak. Motosikletli ekiplerden aldığımız verim, normal polis araçlarından aldığımız verimden fazladır. Trafik hizmetlerinde tüm Türkiye’de kullanılan araç sayısı 6 bin 242 olup, bugün aldıklarımızla birlikte bunun 1568 tanesi yani yüzde 25’i motosiklettir. Bu sayıyı daha da arttırmayı düşünüyoruz.
Türkiye’de kazaların en çok yaşandığı ilk 20 noktada aldığımız tedbirlerle, geçmiş bayramlarda bu noktalarda yaşanan ortalama can kaybını 10’dan 1’e indirdik. Maket trafik polisi kullandığımız yerlerdeki kazalarda yüzde 17.5 azalış elde ettik. Otoyollarda ortalama hız koridoru uygulamasına geçtik. Bu uygulamayla ilk bir yıl verilerine göre, otoyollarda yoğunluk yüzde 26 artmasına rağmen kazalar yüzde 7, can kayıpları yüzde 6 azaldı.”
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