İstanbul trafiği kilitlendi! TEM Otoyolu'nda kaza
TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde oksijen yüklü tanker devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi yaralandı. OIksijen gazı yüklü tankerin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı
TEM Otoyolu Altınşehir Viyadüğü'nde Edirne istikametinde bir tanker henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazanın ardından Edirne istikametine tüm şeritler trafik akışına kapatılırken, trafikte yoğunluk oluştu.
Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
TRAFİK AÇILDI
TEM Otoyolu Edirne istikameti oksijen gazı yüklü tankerin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle