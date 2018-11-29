İstanbul trafiği felç oldu! Yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı
İstanbul'da gün boyu devam eden yağış trafiği felç etti. İstanbul'da iş çıkış saati ile birlikte birçok noktada trafik durma noktasına geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, saat 19.00 itibariyle yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı.
Yoğunluk, 19.40'ta ise yüzde 63'e geriledi.
İBB Ulaşım Yönetim Merkezi aşağıdaki uyarılarda bulundu:
- D100 Sefaköy-Çobançeşme Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile bölgedeki trafik yoğunlaşmaktadır.
- D100 Haramidere-Beylikdüzü Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile bölgedeki trafik yoğunlaşmaktadır.
- TEM Altınşehir-Halkalı Yönü, sol şerit trafik kazası (zincirleme) nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Ekip sevk edildi.
SON TRAFİK DURUMU İÇİN TIKLAYIN
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle