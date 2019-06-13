İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? Tarih belli oldu!
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 50 bin konut projesinde, 318 bin 511 vatandaşın başvuruda bulunduğu çekilişler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TOKİ'nin 81 ilde ayrı ayrı kura çekilişleri devam ederken, TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihi de belli oldu. Peki, geri sayımın başladığı İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, o konu ile ilgili detaylar.
TOKİ’nin yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut projesinde 636 bin 949 kişi başvurularını tamamladı. TOKİ kuraları, 6 Mayıs Pazartesi günü Ankara’da yapılmaya başlandı.İstanbul kura çekilişlerinin tamamlanması ile de 6 bin 300 konut sahiplerini bulacak. İstanbul'da TOKİ için başvuruda bulunanlar, İstanbul TOKİ kuraları ile ilgili araştırmalarını devam ettiriyor. İşte, İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihleri...
İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?
50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konuta 318 bin 511 başvuru yapıldı. İstanbulluların merakla beklediği kuralar haziran ayı sonu ve temmuz ayı başında olacak.
İstanbul’da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı’nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura töreni 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Silivri Alipaşa’da yer alan 685 konut için 28 Haziran’da, Tuzla'da yer alan 500 konut için 1 Temmuz’da, Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.
SATIN ALINAN KONUTLAR ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA DEVREDİLEBİLİR Mİ?
Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçlarını bitirip malik olunana kadar devredemezler. Borcu devam ederken konutunu devreden hak sahiplerinin sözleşmeleri feshedilir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.
TOKİ bu yıl 15 bin konut sattı
Toplu Konut İdaresi (TOKİ), konuta erişmekte zorlanan daha önce konut sahibi olmayan vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor.Özellikle dar gelirli vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmasını hedefleyen TOKİ, bu yıl 15 bin 220 konutun satışını gerçekleştirdi. Bu yıl 20 bin 670 konutu vatandaşlara teslim eden idare tarafından 10 bine yakın konutun da ihalesi yapıldı.
TOKİ 842 bin 324 rakamına ulaştı
Konut ve sosyal donatı üretim hedefini her yıl artıran TOKİ, 2003-2019 tarihleri arasında "Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi Seferberliği" kapsamında 81 ildeki 3 bin 682 şantiyede 842 bin 324 konut rakamına ulaştı.
Sosyal konut üretimine ağırlık veren TOKİ, dar ve orta gelirli ailelerin yanı sıra engelli, emekli, gazi ve şehit yakınları için de konut üretiyor.
Bu kapsamda TOKİ'nin son 16 yılda ürettiği konutların 721 bin 195'i sosyal konut niteliğinde gerçekleşti. Bu rakam toplam konut üretiminin yüzde 86,17'si oldu.
Satılan konut sayısı 727 bin 163'e, teslim edilen konut sayısı ise 697 bin 412'e ulaştı. İdare tarafından yapım ve proje işleri aşamalarında olan 110,9 milyar liralık (KDV dahil) 5 bin 996 ihale sonuçlandırıldı.
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