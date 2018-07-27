İstanbul teftişi
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, dün beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile İstanbul’daki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.
Erzincan’daki 3’üncü Ordu Komutanlığı ve Malatya’daki 2’nci Ordu Komutanlığı karargâhlarında çarşamba günü incelemelerde bulunan komutanlar, ordu komutanlıklarını ziyaretleri kapsamında dün de İstanbul’a gitti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, 1’inci Ordu Komutanlığı’nı ziyaret etti, bağlı birliklerde inceleme ve denetmelerde bulundu.
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