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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ/ANKARA - Rifat BAŞARAN/ANKARA
10.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İstanbul tartışması

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İstanbul tartışması

31 Mart’taki yerel seçimlerin ardından İstanbul’daki tartışmalar ve yeniden oy sayımları devam ediyor. AK Parti’nin 31 ilçede oyların yeniden sayılması talebini reddeden Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 51 sandıkta oyların yeniden sayılmasına karar verdi. AK Parti ve CHP’den dün de açıklamalar yapıldı. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz “İstanbul’da yeni seçim istiyoruz” derken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak “Sayın Ekrem İmamoğlu’na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının verilmesi önünde hiçbir engel kalmamıştır” diye konuştu.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 31 ilçeyle ilgili itirazlarına ret kararı vermesine tepki gösterdi. Yavuz dünkü basın toplantısında şöyle konuştu:

OLAĞANÜSTÜ İTİRAZI

“Seçim işleriyle ilgilenen herkes bilir ki, seçim kurulları bu sandıkların listesini kimseye vermez. Bugün ortaya çıkıyor. Mülki idare amirlerinin de listesini görüyoruz ve bakıyoruz ki bu işte bir şey var.

Biz itirazlarımızı yaptık, hatta bugün (dün) olağanüstü itirazımızı da yapıyoruz. Büyükçekmece’de daha farklı usulsüzlükler de yapılmış. İstanbul’un her yerinde organizeli bir şeyler yapılmış. Onun için adına ‘organize usulsüzlük’ dedik. 2017 yılında özellikle Büyükçekmece’deki bir işçi, ilçe nüfus müdürlüğünde görevlendiriliyor. Hem belediyedeki bütün imkânları kullanarak, iskâna açılmamış bir yeri, TIR garajını numaralandırıyor, okulu, arsayı ev gibi gösteriyor oralara seçmen kaydı yapıyor. 10 binleri aşan rakamlardan bahsediyor. Fark ne kadar orada, 4 bin 200. Biz anlattıklarımızı dilekçemize işlemek suretiyle diyeceğiz ki, ‘Seçimin sonucunu çok net etkileyecek, seçimin sonucuna net müessir olacak olaylar ve haller var, onun için olağanüstü itirazımızı kullanıyoruz ve İstanbul’da seçimin yenilenmesini istiyoruz’ diyeceğiz. Olağanüstü itirazımızı yapacağız. Birçok delil ve belgemiz var; bu belgeler çürütülemeyecek.
YSK’nın verdiği kararlar kesindir ve hepimizi bağlar. Ama şaibe ortadan kalmamış olur. Hâlâ FETÖ temizlenmemiş olabilir mi? Birilerinin oradan, onlardan da istifade etmek işine gelmiş olabilir...

YSK’nın kararları hepimizi bağlar ama bu kararı eleştirebiliriz. 51 sandığın sayımına karar verilmesini anlamış değilim. Örnek veriyoruz şurada tutanak yapılmamış, çetele oluşturulmamış, boş bırakılmış, imzalanmamış örnekler bunlar. 51 sandığı saymanın hiçbir anlamı yoktur. İstanbul’da karmaşık bir durum var. YSK’nın bu kargaşayı ortadan kaldırması gerekirdi. 14 bin fark. 29 binden 14 bine... Ne kadarı sayıldı? Yüzde 6’sı sayıldı tüm sandıkların. Yüzde 20’si sayılsa bu manzara çok net.”

SOYLU: YOLSUZLUK VE USULSÜZLÜK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Büyükçekmece’ye 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddialarıyla ilgili şunları söyledi: “Biz aynı zamanda bakanlık olarak da hem oradaki tahkikatı, kaymakamımız, valimiz, mülkiye müfettişimiz devam ettiriyoruz. Bu yolsuzluk ve usulsüzlük olayı. Seçime yönelik olmuş. Bir burada bir hile var, iki emniyeti suistimal var, üç burada bir yolsuzluk var. Bu seçimin bu tartışmadan yoksun bırakılabilmesi için, ben de Sayın Bahçeli’ye katılıyorum. Bu şekilde tekrarlanmasının, bu tartışmaları, seçilecek kişilerin de gölgede bırakmasını ortadan kaldıracaktır.” 

SEÇMENE BASKI VAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti’den gelen Büyükçekmece’de seçmen kaydırma iddialarına yanıt verdi. Öztrak, dün düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Elimizdeki sonuçlara göre geçersiz oyların yüzde 96’sı sayılmış vaziyette. YSK verilerine göre de Sayın Ekrem İmamoğlu 14 bin 532 oyla önde gidiyor. Sayın Ekrem İmamoğlu’na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının verilmesi önünde hiçbir engel kalmamıştır.

Büyükçekmece’den feryatlar yükselmeye başladı. Büyükçekmece polis kaynıyor. Bazı evlere polislerin üç defa gittiği söyleniyor. Ne arıyorlar? Usulsüz kayıt var mı? YSK, seçmen listelerini kesinleştireli çok zaman oldu. Önce sandık kurullarına baskı yaptılar olmadı, ilçe ve il seçim kurularına baskı yaptılar sökmedi, YSK’ya baskı yaptılar olmadı, şimdi döndüler seçmene baskı yapıyorlar. Kimsenin Türk polisini siyasi mülahazalarla vatandaşları terörize etmeye hakkı yoktur. O polisleri oraya gönderen Adalet Bakanı da, İçişleri Bakanı da istifa etmelidir. Listede kanunsuzluk varsa AK Parti örgütleri çalışmamıştır. İçişleri ve Adalet Bakanları üzerine düşen vazifeyi yapmamıştır.

(AK Parti’nin tam kanunsuzluk gerekçesiyle olağanüstü itiraz başvurusu) Olağanüstü itiraz hakkı mevzuatta olan bir şey. Tam hukuksuzluk nedeniyle diye başladığınız andan itibaren orada bulunan mülki amirleri, Türkiye’de görev başında bulunan Adalet Bakanı’nın, İçişleri Bakanı’nın nerede olduğunu sormak gerekiyor. 24 Haziran’dan sonra da tek kişi parti devleti yönetiyor, niye tespit edememişler hukuksuzlukları?

2 BİN 422 KİŞİ ARTMIŞ

“Bakıyorum sözcüler algı operasyonu yapıyor, ‘Büyükçekmece’de yolsuzluk var onbinlerce usulsüz kayıt’ falan. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Büyükçekmece’de kayıtlı seçmen sayısı 172 bin 351. 31 Mart 2019 Mahalli İdare Seçimleri’nde de 174 bin 773. Seçmen sayısı 2 bin 422 kişi artmış; bu sayının 760’ı yeni seçmen olan genç seçmenler. Yani sonuçta burada 2 bin kişi bile yok yeni gelen. Nerede on binler? İstanbul’da 39 ilçe belediyesinin 24’ünü AK Partili adaylar kazandı. Bu başkanların oylarını sayan sandık kurulu başkanları da Ekrem İmamoğlu’nun oylarını sayan sandık kurulları başkanları da aynı. AK Parti seçilince milli irade, Ekrem İmamoğlu’na oylar gidince şaibe.” 

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