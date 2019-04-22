İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) üniversiteli gençleri üçüncü kez kurgusal dava yarışmasında buluşturdu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) üniversiteli gençleri üçüncü kez kurgusal dava yarışmasında buluşturdu
GeriGündem İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) üniversiteli gençleri üçüncü kez kurgusal dava yarışmasında buluşturdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
22.04.2019 - 18:00, Son Güncelleme:

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) üniversiteli gençleri üçüncü kez kurgusal dava yarışmasında buluşturdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) üniversiteli gençleri üçüncü kez kurgusal dava yarışmasında buluşturdu

ISTAC açıklamasına göre, Genç ISTAC platformu tarafından organize edilen "3. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması"na katılan 28 üniversiteden 311 öğrenci, 59 takım halinde birincilik hedefiyle mücadele etti.

Yarışmada, İstanbul Şehir Üniversitesi ekibi birinci, Marmara Üniversitesi takımı ikinci, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ekibi üçüncü oldu.
Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verine ve yarışmanın final duruşmasında hakemlik yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yarışmanın amacının tahkim farkındalığı oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Asıl yarışmanın üniversite sonrası avukatlık mesleğine adım atarken başladığını belirten Feyzioğlu, şunları kaydetti:
"Size bir kum havuzunda oynayacaksınız deniyor. Ben genç hukukçularımızın o havuzla yetinmemelerini, çizgileri kırmalarını, o sınırları paramparça etmelerini istiyorum. Hayal demek, orada bir dağ var, oraya tırmanmak, oradan öbür zirveye gözümüzü dikmek demek. O yüzden tahkime yönelik ön yargıları kırmak zorundayız.

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) üniversiteli gençleri üçüncü kez kurgusal dava yarışmasında buluşturdu

Tahkim, avukatsız yürütülemez. ISTAC bizim için, avukatlar için önemli bir çıkış kapısıdır. Eğer yaptığımız sözleşmelere ISTAC klozunu (uyuşmazlık şartını) koymazsak Dubai tahkimi, Londra tahkimi, Paris tahkimi konuluyor, dolayısıyla davalar orada görülüyor. 'Ben milliyim diyen', 'bu vatan için' cümlelerini kuran herkesin ISTAC ile işbirliği yapması gerekiyor."

"Tahkim çok bereketli bir alan"

İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı da tahkim davalarında en az 5 hukukçunun yer aldığını ifade ederek, "Tahkim çok bereketli bir alan ve genç hukukçularımızın sözleşmelere koyacakları her ISTAC şartı onların tahkim kariyeri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hukukçu gençlere tahkim alanında kariyer yapma konusunda tavsiyede bulunan Akıncı, kendi kariyerinden örnekle tahkimin yurt dışı fırsatlarına değindi.

Pek çok uluslararası davada hakemlik yapan Prof. Akıncı, "Dünya Bankası çatısı altındaki Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi ICSID’de, Türkiye ile ilgisi olmayan, bir Orta Doğu ülkesi ile ilgili davada, ilk kez bir Türk olarak hakemlik görevine atandım. Artık yurt dışında önemli tahkim kurumlarında çalışan, bu kurumlarda görülen davalarda avukatlık-hakemlik yapan Türk hukukçularımız var." ifadelerini kullandı.
Yarışmanın finalinde düzenlenen panelde ise İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, Doç. Dr. Cemile Demir Gökyayla ve Esin Avukatlık Kurucu Ortağı Dr. İsmail Esin yarışmaya katılan gençlerin tahkim kariyeri üzerine sorularını yanıtladı.

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) üniversiteli gençleri üçüncü kez kurgusal dava yarışmasında buluşturdu

Yarışma kapsamında ödül alanlar

Öte yandan, 3. Genç ISTAC Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışmasında Geleceğin Tahkim Avukatı ödülü ise Bilgi Üniversitesi’nden Ege Buket’e verildi.

En İyi Dava Dilekçesi Ödülü Galatasaray Üniversitesi ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin, En İyi Cevap Dilekçesi Ödülü ise İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin oldu. Yarışmada başarılı olan takımlar, üniversitelerine kitap ve para ödülleriyle döndü.
Ayrıca yarışma organizasyon ekibinin lideri Avukat Ceren Çakır, Genç ISTAC platformu kurucularından olan yarışma fikrinin öncüsü Avukat Gül Yanık’a ve bu yılki yarışmanın olay metnini kurgulayan Avukat Selda Taşyürek ile Galatasaray Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Mehtap İpek İşleten’e teşekkür plaketi takdim etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na saldırı ile ilgili açıklama

MİT'ten PKK'ya darbe! Yakalanıp Türkiye'ye getirildiler

Bu acıya yürek dayanmaz

Adana'da akılalmaz olay! Etek giydirip gezdirdiler...