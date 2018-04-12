İstanbul Tabip Odası'nda 4'lü yarış

Yaklaşık 34 bin üyesi bulunan odayı 2 yıl boyunca yönetmeye, 4 ayrı grup talip oldu. Hekimler yeni yönetimlerini 15 Nisan 2018 Pazar günü Cağaloğlu’nda, İstanbul Erkek Lisesi’nde yapılacak seçimle belirleyecek. Odaya ocak ayından bu yana 1000 dolayında hekim yeni üye oldu.



Odayı 2002’den beri yöneten Demokratik Katılım Grubu’nun yönetim kurulu adayları Prof. Dr. Pınar Saip, Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, Dr. Recep Koç, Dr. Güray Kılıç, Dr. Osman Öztürk, Dr. Murat Ekmez, Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu. Öncelikleri, ‘İstanbul Tabip Odası’nın çağdaş, laik, demokratik yapısını korumak, sağlığın ticarileştirilmesine karşı kamucu-toplumcu politikaları savunmak, iş, can ve gelir güvencesi, mesleki bağımsızlık, klinik özerklik’.



Cumhuriyetçi Hekimler’in yönetim kurulu adayları Doç. Dr. İrfan Gökçay, Dr. Aydan Aygan, Prof. Dr. Mehmet Faik Özçelik, Doç. Dr. Ece Boylu, Doç. Dr. Çağatay Nuhoğlu, Prof. Dr. Umut Barbaros ve Dr. Özgür Niflioğlu. Öncelikleri ‘ilk basamak sağlık hizmetini güçlendirmek, İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri’ni ayağa kaldırmak, hekim emeğini korumak’.



Türk Hekimleri Birliği’nin yönetim kurulu adayları Dr. Ayşe Özden Kıral, Dr. Cemal Göktaş, Dr. Esin Şener Tokat, Dr. Latif Ruhşat Alpkan, Dr. Mahmut Yüksel, Dr. Salih Aydın, Dr. Yavuzhan Baş. Grubun seçim beyannamesinde, ‘İstanbul Tabip Odası’nı ideolojik saplantılardan arındırmak, güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti, tüm hekimlerin özlük hakları için mücadele’ sözü yazılı.



Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu’nun yönetim kurulu adayları Prof. Dr. Suat Turgut, Doç. Dr. Alev Atış Aydın, Prof. Dr. Burak Ömür Çakır, Dr. Muhammed Atak, Raci Ayçiçek, Dr. Rümeysa Yeni Eybay, Dr. Seniha Şenbayrak. Hekimlerin sorunlarına karşı çözüm odaklı çalışma vaatleri var.