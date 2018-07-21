'İstanbul Tabip Odası'na hoş geldiniz... Şiddete uğradıysanız 9'u tuşlayın'
Başta doktorlar olmak üzere sağlıkçılara yönelik şiddetin giderek artması üzerine İstanbul Tabip Odası, ihbar için telefon hattı oluşturdu. İstanbul Tabip Odası, “Mutlaka şikâyetçi olun” çağrısı yaptığı doktorlara ücretsiz hukuk desteği de veriyor.
ŞANLIURFA’da Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü’nde bir hasta yakınının nöbetçi doktor Bahaddin Ahmet Yalçın’a parke taşıyla saldırması doktorlara uygulanan şiddeti tekrar gündeme getirirken İstanbul Tabip Odası, “Hakkımızı aramadığımızda, yaptığı yanına kâr kalacak olan, önceden başka bir meslektaşımıza saldırmış, yargılanıp, hüküm giymiş ama hükmün açıklaması ertelenmiş, biri de olabilir” duyurusu yaptı.
ŞİKÂYET EDİN
Görevi başında şiddete uğrayan hekim ve sağlık çalışanlar için İstanbul Tabip Odası’nın oluşturduğu bir şikâyet hattı bulunuyor. İstanbul Tabip Odası’nın telefon numarasını arayanlar öncelikle banttan, “İstanbul Tabip Odası’na hoş geldiniz. Hekimseniz ve şiddete uğradıysanız lütfen 9’u tuşlayınız” ses kaydını dinliyor. 9’u tuşlayan mağdurlar şiddete uğradığını tabip odasına iletiyor. Şiddete uğrayan hekimlere oda tarafından ücretsiz hukuk desteği veriliyor. Sonuçlanan 200 davanın yüzde 90’ında sanıkların ceza aldığını ancak cezaların çoğunun ertelendiğini belirten İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, her hekimin benzer olaylarda mutlaka şikâyetçi olması gerektiğini vurguluyor.
KANUN ÇIKSIN
Sağlıkta şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyleyen Saip, “Şiddete neden olan koşullar ortadan kaldırılmalı. Performansa dayanmayan ve ekip çalışmasını özendiren nitelikli bir çalışma düzenine geçilmeli. Çalışan güvenliği açısından gerekli önlemler alınmalı” dedi. Sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkartılması gerektiğini de söyleyen Saip şöyle konuştu: “Sağlık hizmeti sunumu esnasında sağlık personelini tehdit eden veya personele şiddet uygulayan kişiye 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilmeli. ”
BAKANLIKTAN POLİSE GENELGE
SAĞLIK Bakanlığı verilerine göre son 6 yılda sağlık çalışanlarına yönelik 68 bin 375 şiddet vakası yaşandı. İçişleri Bakanlığı dün artan saldırılar sonrası 81 İl Valiliği’ne genelge gönderdi. Genelgede, hastane polislerinden “sağlık kurumlarında çalışan personele karşı işlenen suçlarda sağlık personellerinin şikâyetleri aranmaksızın hemen gerekli soruşturma işlemlerini yapmaları” istendi.
SIRA KAVGASINDA DOKTORA SALDIRI
Şanlıurfa’daki olaydan sonra bu kez İstanbul’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Doç. Dr. Aytekin Kaymakçı bir hasta yakınının saldırısı sonucu yaralandı. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Necdet Sağlam, Doç. Dr. Kaymakcı’nın, çocuk cerrahisi polikliniğinde hasta muayene ederken, kapıda sıra bekleyen hasta yakınlarının kavgasına müdahil olduğunu ve yaralandığını ifade etti. Sağlam, Doç. Dr. Kaymakcı’nın bir hasta yakını tarafından yabancı bir cisim kullanılarak darp edildiğini, alnına dikiş atıldığını, yüzünde göz çevresinde morluklar oluştuğunu ve kafa travması geçirdiğini belirtti. Doç. Dr. Sağlam şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle