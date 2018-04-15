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    İstanbul Tabip Odası seçimini DKG kazandı

    Mesude ERŞAN
    15.04.2018 - 20:59 | Son Güncelleme:

    İstanbul Tabip Odası seçimlerini Demokratik Katılım Grubu (DKG) kazandı. İstanbul Erkek Lisesi’nde dün yapılan seçimde hekimler 4 ayrı liste için oy kullandı.

    Kesin olmayan sonuçlara göre 4124 oy alan DKG grubu, yaklaşık 34 bin üyesi bulunan odayı 2 yıl boyunca yönetecek. Odanın yeni başkanı Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Saip oldu. Seçime giren diğer gruplardan Cumhuriyetçi Hekimler 1304, Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu 1455, Türk Hekimleri Birliği 382 oy aldı. Odayı 2002’den beri kesintisiz yöneten Demokratik Katılım Grubu’nun yönetim kurulunda Prof. Dr. Pınar Saip, Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, Dr. Recep Koç, Dr. Güray Kılıç, Dr. Osman Öztürk, Dr. Murat Ekmez, Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu bulunuyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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