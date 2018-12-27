İstanbul sokaklarından FETÖ izleri silindi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul sokaklarından FETÖ izleri silindi
GeriGündem İstanbul sokaklarından FETÖ izleri silindi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
27.12.2018 - 10:35, Son Güncelleme:

İstanbul sokaklarından FETÖ izleri silindi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul sokaklarından FETÖ izleri silindi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin Ekim ayı son birleşiminde FETÖ’yü andıran 94 sokak ve cadde isminin değiştirilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı. Kararın ardından sokaklara verilen şehit, sanatçı, gazeteci, sporcu gibi isimlerin yer aldığı tabelalar İBB ekipleri tarafından yerleştirilmeye başlandı. Yapılan değişikliklerle birlikte 15 yaşında şehit düşen Eren Bülbül ile suikaste kurban giden gazeteci Hrant Dink’in ismi İstanbul'daki FETÖ'yü andıran sokak isimlerinin yerine verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, çeşitli ilçelerdeki Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralele Devlet Yapılanmasını (FETÖ/PDY) çağrıştıran 94 cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesini kararlaştırdı. Ekim ayı toplantılarının son birleşiminde görüşülen raporda, zaman, hizmet, ışık, samanyolu gibi isimleri taşıyan cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edilmişti. Asya ve Avrupa yakasındaki FETÖ/PDY’yi çağrıştıran sokaklara şehit, sanatçı, gazeteci ve sporcular gibi önemli kişilerin isimleri verildi. Alınan kararın ardından İBB ekipleri sokaklardaki tabelaları değiştirmeye başladı. 

İBB meclisinde oy birliğiyle alınan kararın uygulanmaya konmasıyla birlikte Avrupa Yakasında bulunan 47 sokak ve caddenin isimleri tek tek değiştirilmeye başlandı. Bu doğrultuda Bahçelievler Zafer Mahallesinde bulunan Samanyolu Sokağına Trabzon Maçka’da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ismi verildi. Sokağa şehit Eren Bülbül isminin verilmesi vatandaşları memnun etti. Vatandaşlar, "Önceden FETÖ'yü andırıyordu. Şimdi şehidimizin ismi verildi. Mutluyuz. Eski isimleri kötüydü Başka ismi vardı. İyi değildi. Çok memnunuz" dedi. 

Öte yandan Şişli 'de bulunan Samanyolu Sokağına ise suikaste kurban giden gazeteci Hrant Dink’in ismi verildi. Şişli'de sokağın adının Hrant Dink olmasıyla ilgili konuşan bir esnaf , “Hrant Dink çok değerli bir gazetecimizdi, hain bir saldırıya kurban gitti. Onun isminin verilmesinin çok doğru olduğunu düşünüyorum” dedi. 

Sokak isimlerindeki değişiklik vatandaşları mutlu etti 

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin kararıyla birlikte Anadolu yakasındaki 47 sokak ve caddenin ismi değiştirildi. Ekipler tarafından Kartal’da yapılan çalışmada, Samanyolu Caddesi’nin ismi ‘Başkumandan Caddesi’ olarak değiştirilirken, Dumanlı Sokak’ın yeni adı Dumandağı Sokak oldu. İBB Meclisinin FETÖ’yü çağrıştıran isimlere neşter vurması vatandaşları mutlu etti. İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan vatandaşlar, cadde ve sokak isimlerinde yapılan değişiklikleri memnuniyetle karşıladı. Başkumandan Caddesi’ndeki çalışmaları izleyen bir vatandaş, “Yapılan değişiklik çok yerinde. Kültürümüzü yansıtan bir değişiklik olması daha da güzel” diye konuştu. Başka bir vatandaş ise yapılan değişikliğin mutluluk verici olduğunu söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Oğlumun cep telefonuna mesaj geldi. Okudum ama...'

"Aylık kazancım 450 bin TL'den fazla"

Yıldızlardan boykot kararı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden "asılsız haber" açıklaması