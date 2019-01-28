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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA - Özgür ALTUNCU /İSTANBUL
28.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İstanbul sıkıntısı

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
İstanbul sıkıntısı

CHP’de en çok merak edilen iki yer olan İzmir Büyükşehir ve İstanbul’un ilçelerinin adayları için gece geç saatlere kadar mesai sürdü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer olurken, İstanbul’un ilçeleri için yaşanan tartışmalar sonrası İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifa etti.

CHPde İzmir ve İstanbul için liste mesaisi dün gün boyu sürerken gece saatlerinde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter üzerinden istifa ettiğini duyurdu. Kaftancıoğlu’ndan liste alan Kılıçdaroğlu, çalışmalara son şeklini vermek için önceki gece İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve Kaftancıoğlu ile bir kez daha buluştu. Geç saatlere kadar süren görüşmeden sonuç çıkmayınca dün sabah üçlü bir kez daha bir araya geldi. Gerilim MYK, ardından PM toplantısında da devam etti. Bazı MYK üyeleri ve Kaftancıoğlu’nun, İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınan eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin tekrar aday gösterilmesini eleştirdiği öğrenildi. Sert tartışmalar üzerine, İlgezdi’nin eşi MYK üyesi Gamze Akkuş İlgezdi toplantıyı terk etti. Toplantıda Kaftancıoğlu’nun ayrıca Maltepe, Bakırköy ve Şişli adayları için de itiraz ettiği öğrenildi.

PM SÜRERKEN İSTİFA AÇIKLAMASI

İstanbul sıkıntısı

Gerilim MYK sonrası PM toplantısında da sürdü. İstanbul’un ilçeleri ile ilgili görüşmeler sürerken, Kaftancıoğlu’nun “Daima pusulam olan CHP Örgütüm; sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren İl başkanınız olarak değil, partimin yılmaz, yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım” mesajı sosyal medyaya düştü. PM’de görüşmelere ara verildi. Kılıçdaroğlu’nun PM’ye, MYK’daki tartışmalara rağmen Ataşehir için İlgezdi’yi önerdiği, kapalı oylama sonucu İlgezdi’nin adaylığının kesinleştiği ve Kaftancıoğlu’nun istifasının bundan sonra geldiği dikkat çekti. İstanbul İl Başkanlığı da Kaftancıoğlu’nun istifasını doğruladı.

AVCILAR’DA TURAN HANÇERLİ ADAY

PM’ye sunulan listeye göre; Adalar: Erdem Gül, Avcılar: Turan Hançerli, Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan, Bakırköy: Bülent Kerimoğlu, Başakşehir: Abdülhadi Akmugan, Bayrampaşa: Remzi Albayrak, Büyükçekmece: Hasan Akgün, Çatalca: Cem Kara, Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım, Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt, Fatih: Soner Özimer, Beşiktaş: Rıza Akpolat, Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı, Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya, Güngören: İsmet Yaşar, Kartal: Gökhan Yüksel, Pendik: Mehmet Usta, Sancaktepe: Özgen Nama, Silivri: Özcan Işıklar, Sultanbeyli: Ayhan Koç, Sultangazi: Halil Bozkurt, Şile: Ali Güney, Tuzla: Salim Gürsoy, Ümraniye: Cafer Aktürk, Üsküdar: Ahmet Kılıç, Zeytinburnu: Adil Emecan, Eyüpsultan: Emel Bilenoğlu, Sarıyer: Şükrü Genç.

PM’de Turan Hançerli Avcılar adayı olarak onay alırken, Özcan Işıklar’ın Silivri adaylığı ise reddedildi.

İZMİR’DE SON KARAR SOYER

İstanbul sıkıntısı

- CHP’de haftalardır tartışılan İzmir büyükşehir adayı Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer olduğu öğrenildi. İzmir ilçelerinde büyük değişim yaşandı. Büyükşehir adaylarından Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak’a kaydırıldı. Balçova, Güzelbahçe ve Karabağlar’da mevcut belediye başkanları ile devam edildi. İzmir’in ilçeleri için PM’nin onayına sunulan isimler: Aliağa: Özcan Durmaz, Bolçova: Mehmet Ali Çalkaya, Bayındır: Ufuk Sesli, Bayraklı: Cevat Durak, Bergama: İdris Yılmaz, Beydağ: Feridun Yılmazlar, Bornova: Mustafa İduğ, Buca: Aydoğan Hepdemirgil, Çeşme: Ekrem Oran, Çiğli: Ali Engin, Dikili: Adil Kırgöz, Foça: Fatih Gürbüz, Gaziemir: Halil Arda, Güzelbahçe: Mustafa İnce, Karabağlar: Muhittin Selvitopu, Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan, Karşıyaka: Cemil Tugay, Kemalpaşa: Rıdvan Kayalı, Kınık: Ahmet Özkan, Menderes: Mustafa Kayalar, Menemen: Serdar Aksoy, Narlıdere:  Utku Gümrükçü, Ödemiş: Mehmet Eriş, Selçuk: Filiz Ceritoğlu Sengel, Seferihisar: Yelda Celiloğlu, Torbalı: İsmail Uygur, Urla: Burak Oğuz. CHP’de ayrıca Muğla Bodrum’da  Mehmet Kocadon, Fethiye’de Ali Karaca ve Marmaris’te Muhammet Ali Acar isimleri önerildi. 

 

 

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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