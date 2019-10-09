İstanbul semalarında göç alarmı!

Leylek sürülerinin güneye göç etmelerinin bu dönemde artması nedeniyle hava trafik kontrolörleri ile pilotlar arasında son dönemlerde leylek sürüleriyle ilgili konuşmalar da iletişim frekansında eksik olmuyor. Pilotların gördükleri kuş sürüleri ile ilgili kule görevlilerini bilgilendirmesinde artışlar yaşanıyor. Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri de kuş sürülerini gören pilotların bilgilendirmeleri üzerine diğer pilotları da kalkışta olası bir tehlike ile karşılaşmaması adına sürekli uyarıyor. Son olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pilotlar kuş sürüleri ile ilgili, Hava Trafik Kontrol Merkezi'ni bilgilendirdi. Bir pilotun ise, kontrolöre, apron ile pisti birbirine bağlayan taksi yolunda kuş ölüsü olduğuyla ilgili yaptığı anons dikkat çekti. Pilotun anonsu üzerine kontrolör diğer pilotları taksi yolunda kuş tehlikesi olduğu yönünde uyardı.Taksi yolu, pilotun bilgilendirmesi sonrası görevliler tarafından temizlendi

EN ÇOK LEYLEK VE MARTILAR ÇARPIYOR

Kuş sürüleri alınan tüm önlemlere rağmen zaman zaman tehlikelere neden olabiliyor.Uçaklara kuş çarpması ve kuşlardan dolayı pas geçme olayları zaman zaman yaşanabiliyor. Kuşlardan dolayı uçakların iniş ve kalkış rotalarında da değişiklik yapılıyor. Kuşlarla mücadele havalimanlarında özel donanımlı araçlarla sesle korkutulup kaçırılması şeklinde sürdürülüyor. En çok uçaklara çarpan kuş türlerinin başında martı ve leylekler geliyor.

KUŞ ÇARPMALARININ ÇOĞUNLUĞU İNİŞ VEYA KALKIŞ SIRASINDA

Kuş çarpmalarının çoğunluğu hava araçlarının kalkış ya da inişleri sırasında oluşuyor. Veriler doğrultusunda uçaklara kuş çarpması olaylarına çoğunlukla 0-200 metre yüksekliklerde rastlanıyor. Çok yüksek irtifalarda da uçan kuşlar da uçaklara zarar verebiliyor. Yaklaşık 6 kilogramlık bir kuşun saatte 300 kilometre ile giden uçağa çarpma etkisi 550 kilogramlık kuvvete eşdeğer olduğunu uzmanlar belirtiyor. Yapılan bir araştırmaya göre göç yolu üzerinde bulunan İstanbul'dan sonbahar döneminde 1 milyon leylek geçiyor. Leyleklerin değişen etkenlerle göç süresi 3 ile 10 hafta sürebiliyor.