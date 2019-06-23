İstanbul seçimlerinde son durum! İşte, Kağıthane'den gelen son oy oranları
Yenilenen İstanbul seçimleri için oy oranları, sandıkların kapanmasının ardından vatandaşların gündemindeki konu olmaya başladı. İstanbul geneli ve Kağıthane’de oy oranları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, İstanbul seçimleri için Kağıthane oy oranları nasıl şekillendi? İşte, İstanbul geneli ve tüm ilçeler hakkında detaylı bilgiler
İstanbul seçimleri için oy sayma işleminin başlaması üzerine Kağıthane oy oranları merak konusu oldu. İstanbul seçim sonuçları içerisinde Kağıthane oy oranları bölgede yaşayan vatandaşların gündeminde yer aldı. Peki, İstanbul Kağıthane’de seçim sonuçlarına göre oy oranları nasıl şekillendi? İşte, seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler
İstanbul seçim sonuçları kapsamında sandıkların açılmasıyla birlikte Kağıthane’deki oy oranları da belli oldu. Saat 19.56 itibariyle %99 oranında açılan sandıklara göre Güngören'de oy oranları şu şekilde;
AK Parti İstanbul BB Adayı Binali Yıldırım: %50,5
CHP İstanbul BB Adayı Ekrem İmamoğlu: %48,5
Saadet Partisi İstanbul BB Adayı Necdet Gökçınar: %0,6
Vatan Parti İstanbul BB Adayı Mustafa İlker: %0,1
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