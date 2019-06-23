İstanbul seçimlerinde son durum! İşte, Kadıköy'den gelen son oy oranları
Yenilenen İstanbul seçimleri için oy oranları, sandıkların kapanmasının ardından vatandaşların gündemindeki konu olmaya başladı. İstanbul geneli ve Kadıköy’de oy oranları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, İstanbul seçimleri için Kadıköy oy oranları nasıl şekillendi? İşte, İstanbul geneli ve tüm ilçeler hakkında detaylı bilgiler
İstanbul seçimleri için oy sayma işleminin başlaması üzerine Kadıköy oy oranları merak konusu oldu. İstanbul seçim sonuçları içerisinde Kadıköy oy oranları bölgede yaşayan vatandaşların gündeminde yer aldı. Peki, İstanbul Kadıköy’de seçim sonuçlarına göre oy oranları nasıl şekillendi? İşte, seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler
İstanbul seçim sonuçları kapsamında sandıkların açılmasıyla birlikte Kadıköy’deki oy oranları da belli oldu. Saat 19.52 itibariyle %95 oranında açılan sandıklara göre Kadıköy'de oy oranları şöyle şekillendi;
AK Parti İstanbul BB Adayı Binali Yıldırım: %17,5
CHP İstanbul BB Adayı Ekrem İmamoğlu: %81,6
Saadet Partisi İstanbul BB Adayı Necdet Gökçınar: %0,2
Diğer adaylar: 0,4
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