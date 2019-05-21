İstanbul seçimleri için YSK seçmen sorgulama ekranı TC ile nasıl kullanılır?
Yaklaşan İstanbul seçimleri öncesinde YSK seçmen sorgulama ekranı, nerede oy kullanacağım sorusuna yanıt arayan birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da oy kullanma hakkına sahip olan kişilerin seçmen listelerinde yer alacağı 23 Haziran seçimleri için sandık bilgileri, YSK seçmen sorgulama ekranı aracılığıyla TC ile görüntülenebilecek.
Yenilenme kararı alınan YSK'nın İstanbul seçimleri için seçmen sorgulama ekranı, nerede oy kullanacağını öğrenmek isteyen seçmenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Nerede oy kullanacağım sorusuna yanıt arayan seçmenler, internet üzerinden YSK seçmen sorgulama ekranını araştırmaya devam ediyor. İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
YSK SEÇMEN SANDIK SORGULAMA EKRANI NASIL KULLANILIR?
YSK'nın yenileme kararı aldığı İstanbul seçimleri için seçmen sorgulama işlemi, yine kurumun resmi internet sitesinden yapılabilecek.
31 Mart seçimlerinden farklı bir girişe sahip olan seçmen sandık sorgulama ekranı, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi" başlığı altında görüntülenebilecek. Yeni Kimlik ya da nüfus cüzdanı ile sorgulanabilecek olan sandık bilgisi için 'Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl', 'TC Kimlik Numarası', 'Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No' bilgileri yeterli olacak.
Yeni Kimlik kartı için ise Seri No ve TC Kimlik Numarası bilgileri, sandık sorgulamak için yeterli olacak.
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E-DEVLET SEÇMEN SORGULAMA EKRANI NASIL KULLANILIR?
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini iptal etmesi nedeniyle 23 Haziran 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde, seçmen, hangi sandıkta, nerede oy kullanacağına ilişkin bilgilere E-Devlet kanalıyla ulaşabilecek.
E- Devlet üzerinden seçmen sorgulama işlemi, TC Kimlik No ve E-Devlet şifresi ile gerçekleştirilecek.
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