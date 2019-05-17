İstanbul seçimleri için YSK seçmen sorgulama ekranı nasıl kullanılır?
YSK, yenilenen İstanbul seçimleri için seçmen sorgulama ekranını erişime açtı. YSK'nın resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilen seçmen kaydı, aynı ekran üzerinden nerede oy kullanacağım sorusuna da cevap olacak. İşte, seçmen kaydı sorgulama ekranı ve nasıl çalıştığına dair bazı bilgiler
YSK seçmen sorgulama ekranı, seçimler için geri sayım başlarken birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. 31 Mart seçim döneminde oy kullanma hakkına sahip olan seçmenler, yenilenen seçim dönemlerinde nerede oy kullanabileceklerini YSK'nın resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek. İşte, YSK seçmen sorgulama ekranı hakkında bazı bilgiler
YSK SEÇMEN SANDIK SORGULAMA EKRANI NASIL KULLANILIR?
YSK'nın yenileme kararı aldığı İstanbul seçimleri için seçmen sorgulama işlemi, yine kurumun resmi internet sitesinden yapılabilecek.
31 Mart seçimlerinden farklı bir girişe sahip olan seçmen sandık sorgulama ekranı, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi" başlığı altında görüntülenebilecek. Yeni Kimlik ya da nüfus cüzdanı ile sorgulanabilecek olan sandık bilgisi için 'Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl', 'TC Kimlik Numarası', 'Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No' bilgileri yeterli olacak.
Yeni Kimlik kartı için ise Seri No ve TC Kimlik Numarası bilgileri, sandık sorgulamak için yeterli olacak.
SEÇMEN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Yorumları Göster
Yorumları Gizle