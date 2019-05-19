İstanbul seçiminde ince denklem
23 Haziran seçimlerinde, ‘hangi seçmen kitlesi ve profili üzerinde çalışılacağı, nasıl bir dil kullanılacağından’ yola çıkılarak AK Parti’de yeni strateji belirlendi.
Araştırmalarda seçmenlerin verdiği yanıtlar içerisinde, ‘belediye hizmetlerinden memnuniyetsizlik, milletvekili ve belediye yönetiminin kendilerini muhatap almaması, kullanılan dil ve söylemin benimsenmemesi’ gibi sonuçlar çıktı. AK Parti, bu saptamalardan yola çıkarak ‘yeni başlıklar’ açarken, bunun hem sandığa gitmeyen seçmen hem de Kürtler üzerinde etki yaratacağı hesabı yapılıyor. Analizlerde, hemşehri grupları içerisinde etkin bir oya sahip olan Karadenizlilerin 200 bininin CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nu tercih ettiği görüldü. Ayrıca koordinasyon ve strateji için Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bakanlar Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten oluşan ekip kuruldu. İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu da İstanbul ekibine alındı.
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