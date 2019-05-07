İstanbul seçimi iptal edildi... YSK kararı 4'e karşı 7 oyla aldı

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), dün AK Parti’nin olağanüstü itirazını 31 Mart yerel seçimlerinden 36 gün sonra kabul etti. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Seçim, 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılacak. YSK’nın iptal kararını, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı bildirildi. YSK kararı kesin nitelik taşıyor ve itiraz yolu bulunmuyor. İstanbul seçiminin iptal edildiğini ve 23 Haziran’da yenileneceğini AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel, Twitter’dan duyurdu.

İptal kararı gereği süpriz gelişmeler yaşanmazsa İstanbul’da, aynı aday ve seçmen listeleri ile seçimler yenilenecek. YSK, MHP’nin Maltepe Belediye Başkanlığı seçimi ile AK Parti’nin Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçiminin olağanüstü itiraz yoluyla iptali istemini ise reddetti.

4’E KARŞI 7 OYLA İPTAL

Kurul’un, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararı, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı öğrenildi. AK Parti’nin itirazları sonucu, 225 sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı, bu sandıklarda kullanılan oyların da aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu sonucuna varıldı.

BEŞ SAAT SÜRDÜ

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı Millet İttifak’ının adayı Ekrem İmamoğlu 13 bin 729 oy farkıyla kazanmıştı. AK Parti ve MHP, İstanbul Büyükşehir, Büyükçekmece ve Maltepe belediye başkanlığı seçimlerine “tam kanunsuzluk” iddiasıyla itirazda bulunmuştu. YSK’nın beş saat süren kritik toplantısında AK Parti’nin olağanüstü itirazını görüştü ve karara bağladı.

MEMUR OLMAYAN SANDIK KURULU, BOŞ İMZASIZ SAYIM DÖKÜM CETVELİ

YSK, AK Parti ve MHP’nin talebiyle verdiği ara kararlarla kısıtlı, ölü, zihinsel engelli ve cezaevi seçmenlerinin de aralarında bulunduğu 46 bin 447 seçmenin durumu ve memur olmayan 19 bin 743 sandık kurulu başkan ile üyeleriyle bunlardan 2 bin 245’inin yakınlarının KHK ile ihraç edildiği iddialarını araştırmıştı. YSK, 22 tane sayım döküm cetvelinin boş olduğunu 101 tanesinin imzasız olduğu, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlilerinden seçilmediğini ve bu durumun seçim sonucunu etkiler nitelikte olduğunu gerekçe göstererek seçim iptali kararı verdi.

11 YSK üyesinden 7’si İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesi yönünde oy kullandı. Dört YSK üyesi ise seçimin iptali ve yenilenmesine karşı çıktı. YSK seçim iptali ve yenileme kararıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını da iptal etti. Seçimin 23 Haziran Pazar günü yapılmasına karar verdi.

AYNI ADAYLAR MI YARIŞACAK?

YSK kararına göre, yeniden yapılması gereken seçimler, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak. Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak; ancak ölüm ve istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek. Süpriz bir değişiklik olmaması halinde oylama tekrarı niteliğindeki 23 Haziran seçimde de İmamoğlu ve AK Parti adayı Binali Yıldırım yarışacak. 31 Mart 2019’da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek.

GEÇİCİ BAŞKAN SEÇİLECEK

YSK’nın bu iptal kararı, sadece Büyükşehir Belediye Başkanı’nın görevine son veriyor; büyükşehir belediye meclis üyeliği ile diğer ilçe belediye başkanlıkları dahil diğer seçimler bu karardan etkilenmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, kendi içinden bir ismi geçici başkan olarak seçecek. Bu ismin başkanlığında İstanbul seçimleri yenilenecek. Bu ismin de mecliste çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti’den olması bekleniyor.

SEÇMEN LİSTELERİ YENİLENMEYECEK

Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019’da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak. 31 Mart’taki seçmen listeleri ile oylama tekrarlanacak. Ancak takvime göre 18 yaşını dolduranlar listeye eklenecek. Bu seçimlerle ilgili seçim takvimi, seçimi yönetecek olan ilçe seçim kurullarınca hazırlanacak.

4 YERDE 2 HAZİRAN’DA SEÇİM

YSK, 31 Mart seçimlerinde Artvin Yusufeli, Denizli Honaz, Kırıkkale Keskin ve Adıyaman Kesiktepe’deki yerel seçimleri seçim sonucunu etkileyecek şekilde kısıtlı seçmenler oy kullandığı gerekçesiyle iptal etmişti. Bu seçimler 2 Haziran’da yenilenecek.

TWITTER MESAJIYLA DUYURULDU

YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal kararını AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel ve YSK MHP Temsilcisi Kürşat Türker Ercan aynı saatlerde sosyal medyadan duyurdu. Özel, Twitter mesajında “İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun” dedi. Özel, seçimlerin 23 Haziran’da yapılacağını da aynı yöntemle duyurdu. Siyasi parti temsilcilerinin kararı sosyal medyadan açıklamasından hemen önce YSK binasının önünde çevik kuvvet ekipleri bariyerler kurarak, önlem aldı.

YSK’DAN İLÇE SEÇİM KURULLARINA SUÇ DUYURUSU

YSK, İstanbul Büyükşehir seçiminin iptaline ilişkin kısa kararında, kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına da karar verdi. Dağıtım yerlerine gönderilen kısa kararda şöyle denildi: “Bir kısım sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması nedeniyle, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaliyle yenilenmesine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mazbatası’nın iptaline. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasına, Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.”

İÇİŞLERİ İLE ÇÖZÜM BULUNUR

İptal kararının ardından dün saat 21.00’de YSK önünde açıklama yapan AK Parti Temsilcisi Recep Özel, “Milletin hakemliğine bir kez daha gidiyoruz. Ama bir şaibe vardı, hukuki yolsuzluk işlemleri vardı. Biz şaibesiz seçim olmasını istiyoruz. Sonucun herkesin içine sinmesini istiyoruz” dedi. Seçime kadar başkanın kim olacağı yönündeki soruya karşılık Özel, “Mazbatanın önce iptali gerekiyor. Emsal uygulamalar var. Oradaki belediye ile İçişleri Bakanlığı’nın yorumu ile bir çözüm bulunur” dedi. Sandık kurulları kanuna uygun olarak yeniden şekilleneceğini belirten Özel, “FETÖ, İstanbul seçimlerini etkilediyse, neden tüm seçimler iptal edilmedi” sorusuna karşılık ise “FETÖ etkiledi, etkilemedi demiyoruz. Kurul böyle bir karar verdi, o kadar detaya girmeye gerek yok” yanıtını verdi.

MESELE VATANDAŞIMIZIN OYUNUN NET ORTAYA ÇIKMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, YSK’nın İstanbul seçimlerine yönelik kararına ilişkin, “Bu mesele AK Parti ya da başka bir partinin çıkarının korunmasıyla ilgili bir mesele değildir. Bu mesele, demokrasinin yegane kaybetmeyeni olan, demokraside her halükarda kazanan vatandaşımızın oyunun net bir şekilde ortaya çıkması meselesidir” dedi. AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Çelik, şunları söyledi:

“YSK, birinin elinden alıp da bir başkasını galip ilan etmiyor. ‘Seçimi yenileyin, usulsüzlükler var, milletin iradesine yeniden başvurun’ diyor. Hukuki sürece saygı göstermeyenin siyasi sonuca da saygısı olmayacağını net bir biçimde görmek lazım. Türkiye’nin hukuk gücü, demokrasi gücü, bu süreçleri olgunlukla ve sakinlikle yürütmeye muktedirdir. Cumhurbaşkanımız bulunduğu hiçbir makama seçilmeden gelmemiştir. O sebeple iş başına gelen yöneticinin berrak ve net bir sonuçla iş başına gelmesini çok önemser. Bu bakımdan kararı olumlu bulmuştur.

(Çözüm sürecinin yeniden başlayacağı iddiaları) Bir gündem yok, bu sadece belli çevreler tarafından ortaya çıkarılan bir gündem.” (ANKARA)

İSTANBUL İÇİN HAYIRLI OLSUN

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararına ilişkin, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, şunları kaydetti: “YSK’nin yazılı kararı, resmi açıklaması, henüz yayınlanmadı. Dolayısıyla gerekçeleri, ne olduğunu şu anda bilmiyoruz. Bu konuda bir açıklama yapmak doğru olmaz. İstanbul için, İstanbullular için hayırlı, uğurlu olsun. Türkiye bir hukuk devleti. Dolayısıyla hukukun içinde seçimin patronu olan YSK kararını vermiştir. İki karar söz konusuydu ya iptal edilmesi ya da reddedilmesi. İstanbulumuz için hayırlı uğurlu olsun.” Yıldırım, adaylığının devamı ile ilgili soruya ise “Bu seçimlerin tekrarının anlamı şudur; aynı seçmen listeleriyle, aynı adaylarla seçime gidilmesidir. Onun istisnası herhangi bir şekilde vefat olması durumunda yeni aday gösterilebilir. Bu işin hukuki yanıdır. Siyasi yanı da şudur, biz başından beri İstanbul’a, İstanbullulara hizmet etmek için bu yola girdik. İnşallah bu kararımız, yenilenecek seçimlerde de devam edecek. İstanbullulara en güzel hizmeti yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” yanıtını verdi. (AA)

HAKLILIĞIMIZA GÖLGE DÜŞÜRMEYECEĞİZ

YSK’nın İstanbul seçimlerine yönelik “yenileme” kararının ardından. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) olağanüstü topladı. Toplantıda, CHP’nin haklılığına gölge düşürecek her türlü eylemden kaçınılması ve sürecin ‘sakin’ götürülmesi kararı alındığı belirtildi.

CHP Lideri, YSK’nın İstanbul seçimiyle ilgili itirazların görüşüldüğü saatlerde MYK toplantısı yaparak olasılıkları tartışmıştı. Kılıçdaroğlu, YSK’nın İstanbul seçimlerini yenilenmesine ilişkin kararını genel merkezindeki makamında öğrendi. Ardından CHP, alarm durumuna geçti. Kılıçdaroğlu önce kurmaylarıyla değerlendirme yaptı, ardından MYK’sını olağanüstü topladı.

KARAMOLLAOĞLU VE AKŞENER’İ ARADI

Kılıçdaroğlu seçimlerde işbirliği yaptığı İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile telefonda görüştü. Ekrem İmamoğlu ile de telefonda görüşerek değerlendirmelerini yapan ve İmamoğlu’nu bugün bir araya gelmek için Ankara’ya davet eden Kılıçdaroğlu, ardından MYK toplantısına geçti. Kılıçdaroğlu, bugün 10.00’da da Parti Meclisi ve milletvekillerinin katılımıyla büyük bir toplantı yapacak. Toplantılar sonucu seçimlere ilişkin kararını belirleyecek Kılıçdaroğlu’nun karara ilişkin açıklamalarını bugün partisinin TBMM grup toplantısında yapacağı kaydedildi.

İYİ PARTİ’DEN TEKLİF

CHP’de MYK sürerken, Başkanlık Divanı’nı toplayan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, CHP’ye temsilci göndererek yeni bir öneride bulundu. Akşener, CHP’ye “Madem seçimlerde kanunsuzluk var ve sebebi sandık kurulları, o zaman seçimlerin tüm Türkiye’de yenilenmesini talep edelim. Hatta 24 Haziran seçimleri de sandık kurulları açısından şaibelidir. Bu seçimlerin de yenilenmesini talep edelim. YSK bu önerilerimizi kabul etmezse sine-i millete dönelim” önerisini iletti.

Edinilen bilgiye göre CHP MYK’da Akşener’in önerisi gündeme geldi. Toplantıda bazı kurmaylar “boykot” seçeneğini gündeme getirdi. Ancak bu seçenekler taraftar bulmadı. Kılıçdaroğlu, bu seçeneklere karşı çıkarken, “boykot” sözünün konuşulmasını dahi istemediğini dile getirdi. Toplantıda, yeni seçim kampanyasında nasıl bir yol haritası izleneceği kapsamlı olarak ele alındı. Kılıçdaroğlu, bugün yeni seçim kampanyasını başlatacak.

HALK SEFERBERLİĞİ

CHP’nin, YSK kararına karşı tepkisini her ortamda dile getirmesi ve “haklılığını” gerekçeleriyle birlikte vatandaşlara anlatması kararlaştırılan toplantıda, “Süreç artık parti meselesi olmaktan çıktı. Bir demokrasi meselesi haline geldi. Bu nedenle İstanbul halkının kendi oyuna sahip çıkacağı bir ‘halk seferberliği’ teşvik edilmeli” görüşü benimsendi. Toplantıda, “CHP’nin haklılığına gölge düşürecek tüm eylemlerden kaçınılması ve olası provokasyonlara prim vermeden sürecin ‘sakin’ yürütülmesi gerektiği” belirtildi.

TALİMATLA HAREKET EDEN ÇETE

Gece yarısı biten MYK toplantısı sonucu gazetecilerin karşısına çıkan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak şöyle konuştu: “YSK, iktidarın hiç bir maddi temele dayanmayan itirazlarını kabul edip seçimi iptal ederek kendi varlık sebebini inkar etmiştir. Karara imza atan YSK üyeleri ve onlara bu talimatı verenler, ramazanın ilk iftarını kul hakkı yiyerek yapmış olmanın utancını taşıyacaklar. Seçimle gelenlerin seçimle gitmemek için oynadıkları kirli oyun YSK içindeki talimatla hareket eden bir çete tarafından onaylanmıştır. Demokrasinin son meşruiyet kalesi olan sandığa bu kararla darbe yapılmıştır.” m Rifat BAŞARAN

KARARI SAYGIYLA KARŞILIYORUZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararı üzerine partisinin başkanlık divanını topladı. Kararın değerlendirildiği toplantının ardından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“MHP; Yüksek Seçim Kurulu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararını saygı ile karşılamaktadır. Ülkemizin yararına olduğunu düşündüğümüz bu kararın ter türlü tartışmaya son vermesi memnuniyet vericidir. YSK’nın seçimi yenileme kararı gereğince İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın mazbatası geri alınacağından, mazbata tartışması da ortadan kalkacaktır. Seçimin yenilenmesi kararı ve mazbatanın geri alınması ile birlikte, belediye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak seçimin sonuçlanmasına kadar ilgili mevzuat uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının belirlenmesi gerekecektir. YSK kararına, toplumun her kesiminin saygılı olması demokrasi ve hukukun üstünlüğünün bir gereğidir. Bu karar karşında, hiç kimsenin Türkiye’yi kaosa, kargaşaya, krize sürüklemeye kalkmaması, bu yöndeki girişimlerin güvenlik güçlerince engellenmesi gerekmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi; yenilenme kararı verilen seçimde Cumhur İttifakı’nın başarısı için tüm teşkilat birimleri ile her türlü gayretin içerisinde olacaktır. 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan İstanbul seçimlerinin ülkemize, milletimize ve İstanbul halkına hayırlı olmasını diliyoruz.”

YSK kararına ilişkin gelişmeleri takip etmek isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis grubunu bugün yerine yarın toplayacak. (ANKARA)

‘HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK’

YSK kararıyla mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Başladığımız ilk günden itibaren hep kucaklaşmayı anlattık. Bu şehirde yaşayan 16 milyon insanına vatansever dedik, İstanbul ittifakının oyuna talibiz dedik. Bu şehir için ittifak yaptığımız İYİ Partililerin de oyunu istiyorum, ben Saadet partililerin de AK Parti’li, MHPli hemşehrilerimin de oyunu istiyorum, HDP’li kardeşlerimin de oyunu istiyorum. YSK’yi her gün farklı itirazlarla, gerekçelerle etki altına almaya ve tehdit etmeye çalıştılar. Buna boyun eğdiler. Ben YSK’yı kınıyorum. Şimdi, YSK karar açıklıyor, efendim neymiş sandık kurullarına yapılan olağanüstü itiraza göre seçimi iptal etmişmiş. Aynı kurullarla geçen yıl haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçtin, referandum yaptın, anayasa değişti. O zaman anayasa da şaibelidir, Cumhurbaşkanlığı seçimi de. Şaibeli olduğunu düşünmüyorsanız ki İstanbul seçimlerinin, anamın ak sütü kadar helal olduğunu biliyorum. Bu ülkede karar vericiler, gaflet, dalalet, hatta ihanet içinde olabilirler ama biz asla vazgeçmeyeceğiz. Bu süreç içerisinde demokrasi adına bizlerin yanına gelmesine bizlerin bu sürecine katkı sunmaya davet ediyorum. Son olarak burada kesinlikle güzel kardeşim her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak.” (AA)