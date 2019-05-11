İstanbul seçimi için sosyal medya uyarısı

Bu seçimin diğer seçimlerden farklı olduğu ve kampanyanın televizyon ve gazete reklamlarından ziyade sosyal medya üzerinden yürütüleceği anlatıldı. Toplantıda YSK’nın kararı ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlar da gündeme geldi. Erdoğan, seçim çalışmaları boyunca özellikle ortak söylemle çalışmaların yürütülmesinin önemine dikkat çekerek, “Aykırı sesler çıkmasın. Söylem birliğine uyun, sosyal medyada yaptığınız paylaşımlara dikkat edin. Seçimi etkileyebilecek paylaşımlardan kaçının” talimatını verdi.

SANDIĞA GİTMEYEN EN ÇOK ESENYURT’TA

Toplantıda İstanbul seçimiyle ilgili yol haritası da belirlendi. YSK’nın iptal kararının ardından seçimin kaderini belirleyen geçersiz oylar ilçe ilçe hesaplandı. Sandığa gitmeyen seçmen hesabının da yapıldığı tablo Erdoğan’a sunuldu. Buna göre, sandığa gitmeyen seçmenin en çok Esenyurt, Küçükçekmece ve Bağcılar’da olduğu belirlendi. Bu tablonun ardından oluşturulan yol haritası da toplantıda değerlendirildi. Tabloya göre, 2014 yılı seçimlerinde 1 milyon 61 bin 32 kişi sandığa gitmezken, 31 Mart’ta bu sayı 1 milyon 705 bin 677’e çıktı. Hesaplamalar sonucunda, Esenyurt’ta 100 bin 400, Küçükçekmece’de 87 bin, Bağcılar’da 82 bin seçmenin sandığa gitmediği görüldü. Geçersiz oyların ise en çok Ümraniye’de olduğu tespit edildi. 31 Mart seçimlerinin ardından yapılan anket ve araştırmalarda ekonominin sandığa gitmeyenler üzerinde etkisi olduğu belirlenmişti. Parti ekonomideki ve kurdaki dalgalanmayı vatandaşa anlatacak. Söylem birliği yapacak, ılımlı, kucaklayıcı bir dil kullanacak. YSK’nın seçimi neden iptal ettiği de seçmene anlatılacak. Ayrıca anketlerle seçmene YSK kararıyla ilgili düşünceleri de sorulacak. Erdoğan, Ramazan ayı boyunca iftarlarda hem partililer hem de vatandaşlarla bir araya gelecek.

KABİNE VE VEKİLLERLE İFTAR’DA BULUŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü iftar yemeğinde milletvekilleri ve bakanlarla bir araya gelecek. Tüm vekillerin katılacağı iftar yemeğinin ardından istişare toplantısı yapılacak. Toplantıda Erdoğan’ın vekillere, 23 Haziran’a kadar sahada olması içn talimat vermesi bekleniyor. İstanbul’da yaşayan vekillerden hemşerileri ile bir araya gelerek, süreci anlatmaları istenecek.

VATANDAŞA UYGULAMALI ANLATACAKLAR

Vekillerden ayrıca İstanbul’daki 314 bin 243 geçersiz oyun azaltılması için seçmenle birebir görüşmeleri istenecek. Örnek pusulalarla doğru oy kullanımı seçmene anlatılacak. Oyların geçersiz olmaması için uyulması gereken kurallar da hatırlatılacak. Parti YSK’nın kararına ilişkin raporların yanı sıra doğru oy kullanımı konusunda yeni broşürler hazırlayacak ve kampanya boyunca seçmene dağıtılacak. Bu çalışma her ilçeye özel yapılacak. Parti kaynakları, özellikle geçersiz oyların nedenini incelediklerinde her ilçede farklı farklı sonuçlar elde edildiğini söyledi. Bu nedenle broşürler de ilçeye özel hazırlanacak. Sandık başında görev yapacak müşahitler ve görevlilere de ilçelere özel hazırlanan eğitimler verilecek.