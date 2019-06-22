İstanbul seçimi için oy kullanma işlemi saat kaçta başlayacak ve kaça kadar devam edecek?
İstanbul seçimi için oy kullanma işlemi saat kaçta başlayacak sorusu, 23 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek seçim öncesi araştırılan konu olmaya başladı. Oy kullanma işlemi saat kaçta başlayacak sorusuna alacağı cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, buna göre sandıklara doğru harekete geçecek. Peki, İstanbul seçimi için oy verme işlemi saat kaçta başlayacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İstanbul seçimi için saat kaçta oy kullanılacak sorusu, 31 Mart öncesi birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Seçim günü saat kaçta oy kullanma işlemi için sandık başına gideceğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. İşte, İstanbul seçimi için seçmenlerin merak ettiği oy kullanma saati ve detaylı bilgiler
SAAT KAÇTA OY KULLANILACAK?
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'daki 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 seçmen yarın yeniden oy verecek.
Seçmenler, ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.
İstanbul'daki seçmenler 08.00-17.00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek. Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.
ÜZERİNDE T.C. KİMLİK NUMARASI OLAN KİMLİK BELGENİZİ UNUTMAYIN
Seçmenlerin oy verme günü, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle