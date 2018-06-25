24 Haziran İstanbul seçim sonuçları..İstanbul milletvekili listesi

İstanbul seçim sonuçları yansıyan verilere araştırılmaya başlandı. Milyonlarca kişinin sandık başına gittiği mega kentte, 9 milyon civarı kişi oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. AK Parti'den Berat Albayrak ve Nurettin Canikli gibi önemli isimlerin TBMM'de sandalye sahibi olduğu İstanbul seçim sonuçlarında, MHP'den Semih Yalçın ve CHP'den Enis Berberoğlu, Engin Altay gibi isimler meclise girmeye hak kazandı. HDP'de ise Ahmet Şık, Pervin Buldan TBMM'nin yeni dönem isimleri arasında yer alırken, İYİ Parti'de ise Hayrettin Nuhoğlu ve Ümit Özdağ mecliste koltuk sahibi olan vekiller oldu. İşte, en detaylı verilerle İstanbul seçim sonuçları

24 HAZİRAN İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SONUÇLARI

İSTANBUL 1. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI

AK Parti

1- Berat Albayrak

2- Nurettin Canikli

3- Mustafa Ataş

4- Erol Kaya

5- Vedat Demiröz

6- Ravza Kavakcı Kan

7- Osman Boyraz

8- İsmet Uçma

9- Mihrimah Belma Satır

10- Ahmet Berat Çonkar

11- Hulusi Şentürk

12- Müşerref Pervin Tuba Durgut

13- Eyüp Özsoy

14- Serkan Bayram

15- Fatih Süleyman Denizolgun

MHP

1- Edip Semih Yalçın

2- İzzet Ulvi Yönter

CHP

1- İbrahim Özden Kaboğlu

2- Mehmet Akif Hamzaçebi

3- Gamze Akkuş İlgezdi

4- Onursal Adıgüzel

5- Fethi Açıkel

6- Gürsel Tekin

7- İlhan Kesici

8- Oğuz Kaan Salıcı

9- Mahmut Tanal

10- Saliha Sera Kadıgil Sütlü

11- Hüseyin Emre Bağce

İYİ Parti

1- Hayrettin Nuhoğlu

2- Ahmet Çelik

3- Yavuz Ağıralioğlu

HDP

1- Pervin Buldan

2- Musa Piroğlu

3- Erkan Baş

4- Erol Katırcıoğlu

İSTANBUL 2. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI

AK Parti

1- Süleyman Soylu

2- Fatma Betül Sayan Kaya

3- Volkan Bozkır

4- Abdullah Güler

5- Hasan Turan

6- Serap Yaşar

7- Aziz Babuşcu

8- Şirin Ünal

9- Canan Kalsın

10- Ahmet Hamdi Çamlı

11- Markar Eseyan

12- Mustafa Demir

13- İffet Polat

MHP

1- Celal Adan

2- Cemal Çetin

CHP

1- Kadri Enis Berberoğlu

2- Aykut Erdoğdu

3- Ahmet Ünal Çeviköz

4- Mustafa Sezgin Tanrıkulu

5- Yüksel Mansur Kılınç

6- Yunus Emre

7- Gökan Zeybek

8- Ali Şeker

İYİ Parti

1- Ümit Özdağ

2- Fatih Mehmet Şeker

HDP

1- Ahmet Şık

2- Oya Ersoy

3- Hüda Kaya

İSTANBUL 3. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI

AK Parti

1- Numan Kurtulmuş

2- Mehmet Muş

3- Akif Çağatay Kılıç

4- Mehmet Doğan Kubat

5- Tülay Kaynarca

6- Halis Dalkılıç

7- Emine Sare Aydın Yılmaz

8- Nevzat Şatıroğlu

9- Zafer Sırakaya

10- Rümeysa Kadak

11- Ahmet Mücahit Arınç

12- Mustafa Yeneroğlu

13- Erkan Kandemir

14- Şamil Ayrım

15- Alev Dedegil

MHP

1- Feti Yıldız

2- İsmail Faruk Aksu

3- Arzu Erdem

CHP

1- Engin Altay

2- Erdoğan Toprak

3- Mehmet Bekaroğlu

4- Zeynel Emre

5- Sibel Özdemir

6- Özgür Karabat

7- Turan Aydoğan

8- Emine Gülizar Emecan

9- Nazır Cihangir İslam

İYİ Parti

1- Abdul Ahat Andican

2- Ümit Beyaz

3- Hayati Arkaz

HDP

1- Zeynel Özen

2- Dilşat Canbaz Kaya

3- Hakkı Saruhan Oluç

4- Ali Kenanoğlu

5- Züleyha Gülüm

TBMM'DE YENİ YÜZLER

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, pek çok ünlü isim yeni dönemde TBMM’de yer alma hakkını elde ederken, adı çokça duyulan bazı isimler de parlamentoda kendilerine yer bulamadı. Türk siyasi tarihinde partilerin ilk kez ittifaklar yaparak yarışa girdikleri Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde resmi olmayan sonuçlar belli oldu. Bu sonuçlara göre, yeni dönemde 600 milletvekili ile çalışacak TBMM’de yeni yüzler yer almaya hak kazanırken bunların arasında ünlü isimler de yer aldı.

Ünlü Futbolcu Alpay Özalalan AK Parti sıralarından İzmir Milletvekili oldu. Motor sporcusu Kenan Sofuoğlu AK Parti Sakarya, Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar Elazığ, TESK Başkanı Bendevi Palandöken’in oğlu Barış Palandöken AK Parti Malatya, Bülent Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç AK Parti İstanbul, eski DİSK Genel Başkanı Kani Beko CHP İzmir, Ergenekon davasından dolayı hapis yatan Mehmet Ali Çelebi CHP İzmir, sanatçı Barış Atay HDP Hatay milletvekili oldu.

Partilerin listelerinde yer alan pek çok ünlü isim de parlamentoda kendisine yer bulamadı. O isimler arasında, MHP Ankara 2. Bölge’den aday olan terör uzmanı Abdullah Ağar, İYİ Parti Kocaeli’nden aday gösterilen eski SAT komandosu Kurmay Albay Ali Türkşen, en genç adaylar arasında bulunan 18 yaşındaki Elif Nur Bayram, 1998 doğumlu CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Irmak Neriman Nebioğlu, 18 yaşındaki İYİ Parti Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı Merve Asa yer aldı.

İnce saat 12.00'de açıklama yapacak

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, saat 12.00'de açıklama yapacak. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim ofisinden yapılan açıklamada, İnce'nin seçim sonuçlarına ilişkin bugün saat 12.00'da CHP Genel Merkezi'nde bir açıklama yapacağı bildirildi. Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partiden ayrıldı.