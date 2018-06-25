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    24 Haziran İstanbul seçim sonuçları..İstanbul milletvekili listesi

    Hürriyet Haber
    25.06.2018 - 07:44 | Son Güncelleme:

    İstanbul seçim sonuçları 24 Haziran gecesi itibariyle araştırılmaya başlandı. 9 milyondan fazla vatandaşın sandık başına gittiği seçimde, toplam 28 bin 825 sandık yer aldı. Geçtiğimiz dönemde kabinede yer alan Süleyman Soylu ve Fatma Betül Sayan Kaya TBMM'ye girmeye hak kazanırken, MHP, CHP, HDP ve ilk kez seçime giren İYİ Parti'den birçok önemli aday İstanbul seçim sonuçları kapsamında meclisteki yerini alacak. İşte, 24 Haziran İstanbul seçim sonuçları ve milletvekili listesi

    İstanbul seçim sonuçları yansıyan verilere araştırılmaya başlandı. Milyonlarca kişinin sandık başına gittiği mega kentte, 9 milyon civarı kişi oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. AK Parti'den Berat Albayrak ve Nurettin Canikli gibi önemli isimlerin TBMM'de sandalye sahibi olduğu İstanbul seçim sonuçlarında, MHP'den Semih Yalçın ve CHP'den Enis Berberoğlu, Engin Altay gibi isimler meclise girmeye hak kazandı. HDP'de ise Ahmet Şık, Pervin Buldan TBMM'nin yeni dönem isimleri arasında yer alırken, İYİ Parti'de ise Hayrettin Nuhoğlu ve Ümit Özdağ mecliste koltuk sahibi olan vekiller oldu. İşte, en detaylı verilerle İstanbul seçim sonuçları

     

    24 HAZİRAN İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SONUÇLARI

    İSTANBUL 1. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI

    AK Parti
    1- Berat Albayrak
    2- Nurettin Canikli
    3- Mustafa Ataş
    4- Erol Kaya
    5- Vedat Demiröz
    6- Ravza Kavakcı Kan
    7- Osman Boyraz
    8- İsmet Uçma
    9- Mihrimah Belma Satır
    10- Ahmet Berat Çonkar
    11- Hulusi Şentürk
    12- Müşerref Pervin Tuba Durgut
    13- Eyüp Özsoy
    14- Serkan Bayram
    15- Fatih Süleyman Denizolgun

    MHP
    1- Edip Semih Yalçın
    2- İzzet Ulvi Yönter

    CHP
    1- İbrahim Özden Kaboğlu
    2- Mehmet Akif Hamzaçebi
    3- Gamze Akkuş İlgezdi
    4- Onursal Adıgüzel
    5- Fethi Açıkel
    6- Gürsel Tekin
    7- İlhan Kesici
    8- Oğuz Kaan Salıcı
    9- Mahmut Tanal
    10- Saliha Sera Kadıgil Sütlü
    11- Hüseyin Emre Bağce

    İYİ Parti
    1- Hayrettin Nuhoğlu
    2- Ahmet Çelik
    3- Yavuz Ağıralioğlu

    HDP
    1- Pervin Buldan
    2- Musa Piroğlu
    3- Erkan Baş
    4- Erol Katırcıoğlu

    İSTANBUL 2. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI

    AK Parti
    1- Süleyman Soylu
    2- Fatma Betül Sayan Kaya
    3- Volkan Bozkır
    4- Abdullah Güler
    5- Hasan Turan
    6- Serap Yaşar
    7- Aziz Babuşcu
    8- Şirin Ünal
    9- Canan Kalsın
    10- Ahmet Hamdi Çamlı
    11- Markar Eseyan
    12- Mustafa Demir
    13- İffet Polat

    MHP
    1- Celal Adan
    2- Cemal Çetin

    CHP
    1- Kadri Enis Berberoğlu
    2- Aykut Erdoğdu
    3- Ahmet Ünal Çeviköz
    4- Mustafa Sezgin Tanrıkulu
    5- Yüksel Mansur Kılınç
    6- Yunus Emre
    7- Gökan Zeybek
    8- Ali Şeker

    İYİ Parti
    1- Ümit Özdağ
    2- Fatih Mehmet Şeker

    HDP
    1- Ahmet Şık
    2- Oya Ersoy
    3- Hüda Kaya

    İSTANBUL 3. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI

    AK Parti
    1- Numan Kurtulmuş
    2- Mehmet Muş
    3- Akif Çağatay Kılıç
    4- Mehmet Doğan Kubat
    5- Tülay Kaynarca
    6- Halis Dalkılıç
    7- Emine Sare Aydın Yılmaz
    8- Nevzat Şatıroğlu
    9- Zafer Sırakaya
    10- Rümeysa Kadak
    11- Ahmet Mücahit Arınç
    12- Mustafa Yeneroğlu
    13- Erkan Kandemir
    14- Şamil Ayrım
    15- Alev Dedegil

    MHP
    1- Feti Yıldız
    2- İsmail Faruk Aksu
    3- Arzu Erdem

    CHP
    1- Engin Altay
    2- Erdoğan Toprak
    3- Mehmet Bekaroğlu
    4- Zeynel Emre
    5- Sibel Özdemir
    6- Özgür Karabat
    7- Turan Aydoğan
    8- Emine Gülizar Emecan
    9- Nazır Cihangir İslam

    İYİ Parti
    1- Abdul Ahat Andican
    2- Ümit Beyaz
    3- Hayati Arkaz

    HDP
    1- Zeynel Özen
    2- Dilşat Canbaz Kaya
    3- Hakkı Saruhan Oluç
    4- Ali Kenanoğlu
    5- Züleyha Gülüm

    TBMM'DE YENİ YÜZLER

    Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, pek çok ünlü isim yeni dönemde TBMM’de yer alma hakkını elde ederken, adı çokça duyulan bazı isimler de parlamentoda kendilerine yer bulamadı. Türk siyasi tarihinde partilerin ilk kez ittifaklar yaparak yarışa girdikleri Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde resmi olmayan sonuçlar belli oldu. Bu sonuçlara göre, yeni dönemde 600 milletvekili ile çalışacak TBMM’de yeni yüzler yer almaya hak kazanırken bunların arasında ünlü isimler de yer aldı.

    Ünlü Futbolcu Alpay Özalalan AK Parti sıralarından İzmir Milletvekili oldu. Motor sporcusu Kenan Sofuoğlu AK Parti Sakarya, Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar Elazığ, TESK Başkanı Bendevi Palandöken’in oğlu Barış Palandöken AK Parti Malatya, Bülent Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç AK Parti İstanbul, eski DİSK Genel Başkanı Kani Beko CHP İzmir, Ergenekon davasından dolayı hapis yatan Mehmet Ali Çelebi CHP İzmir, sanatçı Barış Atay HDP Hatay milletvekili oldu.

    Partilerin listelerinde yer alan pek çok ünlü isim de parlamentoda kendisine yer bulamadı. O isimler arasında, MHP Ankara 2. Bölge’den aday olan terör uzmanı Abdullah Ağar, İYİ Parti Kocaeli’nden aday gösterilen eski SAT komandosu Kurmay Albay Ali Türkşen, en genç adaylar arasında bulunan 18 yaşındaki Elif Nur Bayram, 1998 doğumlu CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Irmak Neriman Nebioğlu, 18 yaşındaki İYİ Parti Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı Merve Asa yer aldı.

    İnce saat 12.00'de açıklama yapacak

    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, saat 12.00'de açıklama yapacak. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim ofisinden yapılan açıklamada, İnce'nin seçim sonuçlarına ilişkin bugün saat 12.00'da CHP Genel Merkezi'nde bir açıklama yapacağı bildirildi. Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partiden ayrıldı.

    Etiketler: seçim sonuçları , secim2018 , son dakika , haberler
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